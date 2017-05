Von Tobias Waidhofer

Schönwies – Knallende Sektkorken, klirrende Bierflaschen und ausgelassene Stimmung, wohin man auch blickt – so ein Meistertitel im Tiroler Amateurfußball sollte eigentlich etwas Schönes sein. Auch die FG Schönwies/Mils – Tabellenführer in der Landesliga West – würde den Titel im Sommer 2017 so oder so ähnlich feiern.

Das große „Aber“ folgt auf dem Fuß. Aufsteigen wollen die Oberländer nicht. Der Verein wird beim Tiroler Fußballverband einen offiziellen Aufstiegsverzicht einreichen. Die Tiroler-Liga-Saison 2017/18 wird also ohne Schönwies/Mils über den Rasen gehen. „Wir sehen uns finanziell und sportlich nicht in der Lage, in der kommenden Saison in der UPC Tirol Liga zu spielen“, bestätigt Sektionsleiter Michael Rainer. Vieles komme zusammen: der Absprung des Hauptsponsors, die finanzielle Mehrbelastung in der Tiroler Liga, verletzte Führungsspieler und die finanzstarke Konkurrenz im Bezirk.

„Die Summe all dieser Gründe hat die Mannschaft dazu bewogen, an den Ausschuss heranzutreten und zu sagen: ,Uns wäre lieber, wir bleiben in der Landesliga‘“, erklärt Rainer, dass der Wunsch primär von der Mannschaft gekommen sei.

Dass sich die Landesliga mit ihren vielen Lokalduellen für den Verein deutlich attraktiver darstellt als die sportlich komplizierte Tiroler Liga, ist ja ohnehin ein offenes Geheimnis. „Die Tiroler Liga ist für uns einfach eine Schuhnummer zu groß“, weiß Rainer mit Blick auf die Saison 2015/16, als die Oberländer schlussendlich chancenlos blieben. Ebbs geht es übrigens aktuell nicht besser ...

Um Platz eins will die Kregar-Truppe trotzdem kämpfen. „Das ist der ehrlichere Weg. Wir wollen die Meisterschaft nicht verfälschen und unser Ziel bleibt der Titel“, gibt Sektionsleiter Rainer die Richtung vor.

Strafe wird es keine geben. Denn in den Bestimmungen des Tiroler Fußballverbands ist lediglich der Aufstiegsverzicht in die Regionalliga West (neun Punkte Abzug, kein ÖFB-Cup-Startplatz) geregelt. „Der Verband ist der Meinung, dass man in den unteren Klassen auf einen Aufstieg verzichten darf“, erklärte Geschäftsstellenleiter Gerhard Neurauter. Nimmt das Verbandspräsidium den Antrag an – und Schönwies bleibt Erster –, wird der Zweite der Landesliga West aufsteigen, der Dritte spielt Relegation.

Eine Klasse höher in der UPC Tirol Liga wollen die Aufstiegskandidaten nichts von einem Verzicht wissen. Während Tabellenführer Kitzbühel sowieso gerne in die Westliga zurückkehren will, bestätigen auch Telfs-Obmann Michael Kerschbaum und sein Reichen­auer Pendant Gernot Amoser den grundsätzlichen Willen. „Das wäre ja ein Wahnsinn. Ich würde der Mannschaft ja jegliche Motivation nehmen“, bemüht Kerschbaum sportliche Argumente. „Wenn wir Meister werden, steigen wir mit Sicherheit auf“, erklärt auch Amoser.

Schöne Worte, die aber eher die Ausnahme darstellen: In die zweite Liga will fast niemand, in die dritte nur wenige. Und jetzt ist auch schon die Tiroler Liga für einen Verein „sportlich und finanziell nicht zu stemmen“. Irgendwas läuft hier schief ...