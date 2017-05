Von Florian Madl

Innsbruck – Noch ist die Katze nicht aus dem Sack. Aber seit Ostligist Ritzing den Lizenzantrag zurückzog, harrt Österreichs Fußball-Bundesliga mit erhöhter Anspannung der Dinge. Am Freitag, spätestens kommende Woche will das Gremium seine Entscheidung bekannt geben, wer denn nun im kommenden Spieljahr aufgrund seiner wirtschaftlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen im Berufssport tätig sein darf.

Glaubt man den Gerüchten, so müssen selbst Eta­blierte bangen. Solche wie der FC Wacker Innsbruck, der laut Präsident Gerhard Stocker von einer „Lizenz mit Auflagen“ ausgeht. Und auch Kapfenberg oder Wiener Neustadt, das einen Stadionbau planen soll, gelten als Wackelkandidaten. Horn wiederum ist von seinem japanischen Investor abhängig, der im Waldviertel Champions-League-Träume hegte. Es stellt sich jedenfalls eher die Ausstiegs- als die Aufstiegsfrage. Und das seit Jahren.

Neue Impulse nötig

Die Bundesliga, die sich als Sprungbrett fürs Ausland versteht, will mit der Ligareform im Jahr 2018/19 neue Impulse setzen: zwölf Mannschaften ganz oben, 16 eine Klasse darunter. Eine zweite Liga mit acht Regionalligisten, die als Halbprofis das Biotop Spitzenfußball ergänzen sollen.

„Ich denke, wir haben gute Beschlüsse gefasst, die uns wirtschaftlich, sportlich und infrastrukturell in Zukunft voranbringen“, meinte Bundesliga-Präsident Hans Rinner bei der Bekanntgabe. Und Liga-Vorstand Christian Ebenbauer freut sich: „Aus sportlicher Sicht bleibt es von Anfang bis zum Ende spannend.“ Zudem könne man sich „eine zehnprozentige Steigerung in allen Belangen“ (TV-Vertrag, Sponsoring, Fans) erwarten. Eine ehrgeizige Rechnung, die jeglicher Grundlage entbehrt und sich möglicherweise nur an der Spitze orientiert. Denn für die zweite Liga ist das Interesse potenzieller TV-Partner überschaubar, das bis jetzt zur Verfügung stehende Fernseh-Geld in mittlerer sechsstelliger Höhe sinkt ins Bodenlose. Kein Wunder, dass die WSG Wattens mit ihren ehrgeizigen Plänen exemplarisch einen Antrag eingereicht hatte. „Unausgegoren“, lautete die Erklärung von Sportdirektor Stefan Köck zur derzeitigen zweiten Liga. Man wolle eine Neuordnung, möglicherweise in zwei regionalen Bewerben (Ost, West), um Auswärtsfahrten zu vermeiden.

Stockers Warnung

Noch drastischer formuliert es Wacker-Präsident Gerhard Stocker, lange Zeit im Bundesliga-Präsidium. Sollte der FC Wacker den Aufstieg nicht schaffen, seien die finanziellen Konsequenzen unabsehbar: „Dann müssen wir uns auch über eine Reamateurisierung Gedanken machen“, gab der Wattener eine bedenkliche Prognose ab.

Das kommende Spieljahr 2017/18 verdammt die Innsbrucker förmlich zum Aufstieg. Und das in einer Saison, die angesichts des negativen Eigenkapitals in mittlerer sechsstelliger Höhe der Konsolidierung dienen soll. Ein Spagat, den General Manager Alfred Hörtnagl zu bewerkstelligen hat. Platz eins oder zwei (der Dritte spielt Relegation) sind Voraussetzung.