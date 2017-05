Von Florian Madl

Innsbruck – Im gediegenen Restaurant auf dem Dach des Innsbrucker Rathauses zieht Thomas Pichlmann die Blicke auf sich. Eine Erscheinung ist der knapp 1,90 m große Stürmer mit Italien-Vergangenheit, vergangene Saison zum Leidwesen der Verteidiger. 20 Tore, Schützenkönig, Gewinner des Ehrenpreises „Bruno“. „Wenn es läuft, triffst du und weißt nicht warum“, sinnierte der, den sie „Pichi“ nennen. Dabei reden augenblicklich mehr von Patrik Eler, seinem Erben, der mit 19 Toren die Schützenliste anführt.

„Er wird der zweite Wacker-Torschützenkönig in Folge“, glaubt sein Vorgänger und wirkt dabei keineswegs verstimmt. Der eine, Pichlmann, begegnet dem anderen, Eler, mit Respekt – und umgekehrt. „Wir Stürmer sind anders. Deshalb verstehen wir uns untereinander auch.“

Auf der Ersatzbank

Was Thomas Pichlmann am Saisonbeginn allerdings schwer verstehen konnte: dass er als regierender Schützenkönig und nach einem Siegestor gleich zu Beginn vornehmlich auf der Bank Platz nahm. 824 von 2700 Einsatzminuten bekam er (vier Liga-Tore), zuletzt stand er am 10. März auf dem Platz. Seine Wacker-Mission endet.

Im Mai ist es vorbei, ins Tivoli könnte er als Footballer zurückkehren. Denn seit sich der 36-Jährige als Kicker versuchte, wurde aus Spaß Ernst. „Die Sache reizt mich!“ Meister mit den Swarco Raiders wäre ein Ziel, dazu ein Einsatz im Nationalteam. Der Mann mit den zwei ÖFB-Länderspielen könnte weitere als Footballer folgen lassen. Und Fußballer würde Pichlmann in der West-, vielleicht sogar Bundesliga bleiben: „In der Regionalliga hätten Einsätze mit den Footballern Vorrang.“ Wer die Treffsicherheit Pichlmanns kennt, darf auf eine zweistellige Quote setzen. Die Sache mit dem FC Wacker scheint gegessen, positive Erinnerungen bleiben. „Es ist schön, wenn dir Fans alles Gute wünschen.“ Seine Zukunft soll auch in Tirol stattfinden:

Götzens statt Verona

Im Oktober kommt ein Mädchen zur Welt, zwei ältere Kinder leben in Wien. Und mit Freundin Katharina bezieht der Feschak demnächst das Eigenheim in Götzens. „In meiner Karriere gab es sonst nur einen Platz, wo ich es mir vorstellen hätte können zu bleiben.“ Verona hatte es dem Italien-Legionär (2008/09 bis 2012/13 und 2014/15) angetan, in Tirol soll die Reise des Weltenbummlers nun enden.

Dass er beim FC Wacker im Angriff keine Rolle mehr spielt, nimmt er mit Gelassenheit. „Man hat auf Eler gesetzt, der Jüngere hat das Vertrauen gerechtfertigt. Das ist der Lauf der Zeit.“ Auch bei ihm sei es seinerzeit in Pasching so gewesen, als er Ex-FC-Tirol-Spieler Edi Glieder verdrängte. Möglich, dass sich die Wege der beiden wieder kreuzen. Denn nach seinem Wirtschaftsstudium kann sich Pichlmann durchaus eine Rolle als Spielerberater vorstellen. Erfahrung hat er ja genug.