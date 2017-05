Innsbruck – Nach der Aufregung um Ex-Manager Müller wartet auf Rapid heute (20.30 Uhr) das ÖFB-Cup-Halbfinale gegen den LASK. Endlich wird wieder Fußball gespielt, werden viele Sympathisanten von Rapid sagen, nachdem seit Tagen eine Schlammschlacht rund um den Rekordmeister im Gang ist. Im Mittelpunkt steht dabei der scheinbar bedenkliche Einfluss der Fan-Gruppierung der Ultras auf die Entscheidungen der Club-Führung, der sogar zur Freistellung des Ex-Sportdirektors Andreas Müller im November geführt haben soll.

„Ich sage nur: Andreas Müller lügt“, sagte Präsident Michael Krammer nun, nachdem Müller am Wochenende beim TV-Sender Sky Einblicke in seine fast dreijährige Amtszeit bei Rapid gegeben hatte. Die Macht der Ultras sei „ein Wahnsinn“ gewesen, so Müller. „Ich kannte so was nicht, dass der Einfluss so groß sein kann. Ich hatte eine andere Meinung im Umgang mit den Ultras. Sie haben Rapid im Griff, das geht nicht. Aber Krammer und (Geschäftsführer Christoph, Anmerkung) Peschek liegen mit ihnen im Bett.“

Sportliche Krise

Zu allem Überfluss kommt die sportliche Krise hinzu. Nach dem 0:2 im 321. Derby gegen die Austria beträgt der Rückstand auf Tabellenführer RB Salzburg bereits 24 Punkte, bis zum Abstiegsplatz sind es dagegen nur sieben Zähler. Deshalb kommt dem Match gegen Zweitliga-Meister LASK auch eine besondere Bedeutung zu – schließlich ist es die letzte Chance auf einen Europacup-Startplatz.

Im zweiten Halbfinale (18 Uhr, live auf Puls 4) will Red Bull Salzburg den nächsten Schritt zum Double machen. (t.w., APA)