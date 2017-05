Innsbruck – Aufatmen bei den Tiroler Erste-Liga-Klubs! Die Österreichische Fußball-Bundesliga bestätigte heute, dass sowohl die Innsbrucker als auch die Wattener die geforderten Auflagen erfüllt und damit die Lizenz für die Spielzeit 2017/2018 erhalten.

Der FC Wacker erhält die Lizenz mit der Auflage der Berichterstattung an die Bundesliga durch den Reorganisationsprüfer. „Wir freuen uns, dass es zum vierten Mal in Folge gelungen ist, die Lizenz in erster Instanz zu erhalten. Die wirtschaftliche Basis, welche in den vergangenen Wochen durch harte Arbeit geschaffen wurde, stimmt mich zuversichtlich, dass wir den FC Wacker Innsbruck in Zukunft in ruhigere Gewässer führen können. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden somit geschaffen und stellen eine wichtige Basis für unsere sportlichen Ziele in der kommenden Saison dar“, wurde Wacker-Präsident Gerhard Stocker in einer Aussendung des Vereins zitiert.

Stocker warnt aber auch: „Nach der Lizenzerteilung ist vor dem nächsten Lizenzierungsverfahren. Jetzt gilt es, durch Bündelung aller positiven Kräfte den Profifußball in Innsbruck nachhaltig abzusichern.“

Wattener erhalten eine Strafe

Auch in Wattens gab es heute erfreuliche Post aus Wien. Die WSG erhielt von der Bundesliga die Lizenz in erster Instanz und ohne Auflagen für die Spielzeit 2017/18.

„In Wattens soll nachhaltig etwas entstehen. Damit das gelingt, braucht es sowohl sportlich, als auch infrastrukturell und finanziell, gute und langfristig gedachte Arbeit. Die Lizenzentscheidung der österreichischen Fußballbundesliga bestätigt unseren Weg und zeigt, dass hier in Wattens sauber und seriös gearbeitet wird“, so WSG-Präsidentin Diana Langes.

Allerdings gab es für die Wattener auch eine Strafe von der Bundesliga. Wegen Nichterfüllung des B-Kriteriums „Qualifikation Tormanntrainer“ wurde eine Geldstrafe in der Höhe von 1.000 Euro sowie bei weiterer Nichterfüllung eine bedingte Geldstrafe in der Höhe von 5.000 Euro gegen die Tiroler verhängt.

Horn erhält vorerst keine Lizenz

Der Senat 5 der Österreichischen Fußball-Bundesliga konnte nach Prüfung und Evaluierung der von den Lizenzbewerbern eingereichten Unterlagen 20 von 21 Bewerbern die Lizenz für die Saison 2017/18 in erster Instanz erteilen. Darunter sind alle zehn Klubs der Tipico Bundesliga, neun Klubs der Sky Go Ersten Liga und ein Klub aus der Regionalliga Mitte. Nur der Erste-Liga-Klub SV Horn erhielt keine Lizenz. Gegen die Niederösterreicher wird vom Senat 5 aufgrund groben Terminverzugs im Zusammenhang mit der Einreichung finanzieller Lizenzunterlagen ein Disziplinarverfahren eingeleitet. (tt.com)