Madrid – Im Duell um Spaniens Fußball-Meistertitel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid haben die Erzrivalen keine Schwächen gezeigt. Nach Reals 2:1 gegen Valencia zog Titelverteidiger Barcelona am Samstagabend mit einem 3:0 im Derby bei Espanyol nach. Die Katalanen liegen drei Runden vor Saisonende weiter an der Tabellenspitze, die punktegleichen Madrilenen haben aber eine Partie weniger absolviert.

Real durfte dank eines Treffers von Marcelo in der 86. Minute jubeln. Superstar Cristiano Ronaldo hatte die Königlichen per Kopf in Führung gebracht (27.). Es war das 20. Ligator des Portugiesen in dieser Saison. Nach der Pause vergab Ronaldo allerdings auch einen Elfmeter. Valencia-Keeper Diego Alves parierte den äußerst schwach geschossenen Versuch (57.).

Nach dem Ausgleich durch einen sehenswerten Freistoß des ehemaligen Real-Akteurs Dani Parejo (82.) zitterte Real, zog den Kopf dank Marcelo aber noch einmal aus der Schlinge. Die Elf von Trainer Zinedine Zidane bejubelte den erst zweiten Ligasieg gegen Valencia seit 2013.

Barcelona hatte mit Espanyol über eine Spielhälfte lang zu kämpfen. Die Hausherren fanden durch Jurado bereits nach wenigen Minuten die große Chance auf die Führung vor. Der Mittelfeldmann war dann auch beim Treffer von Luis Suarez (50.) ein Hauptdarsteller. Der Uruguayer fing einen Rückpass des Espanyol-Profis ab und vollendete eiskalt. Ivan Rakitic entschied die Partie nach Vorarbeit von Lionel Messi eine Viertelstunde vor Schluss, ehe Suarez (87.) noch sein 26. Liga-Tor dieser Saison nachlegte.

Als zweiter Absteiger nach Osasuna steht Granada fest. Die Andalusier kassierten mit einem 1:2 bei Real Sociedad die bereits fünfte Niederlage in Folge. Drei Runden vor Schluss fehlen dem seit drei Wochen vom englischen Ex-Nationalspieler Tony Adams betreuten Team uneinholbare zehn Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Granada war 2011 nach 25 Jahren ins Oberhaus zurückgekehrt. (APA)