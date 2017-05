Manchester – Chelsea hat am Sonntag die nächste Hürde auf dem Weg Richtung englischem Fußball-Meistertitel genommen. Die Londoner setzten sich auswärts gegen Everton mit 3:0 durch. Pedro (66.), Gary Cahill (79.) und Willian (86.) trafen in einer umkämpften Partie für die „Blues“, die den vierten Sieg in den vergangenen fünf Ligaspielen einfuhren und den sechsten Meistertitel der Clubgeschichte im Visier haben. In der Tabelle führt Chelsea weiter vier Punkte vor dem Stadtrivalen Tottenham.

Zum ersten Mal seit 22 Jahren wird der FC Arsenal am Saisonende in der Premier-League-Tabelle hinter dem Lokalrivalen Tottenham Hotspur landen. Die „Gunners“ unterlagen im Nord-London-Derby mit 0:2 (0:0) in Tottenham und können die Spurs in dieser Saison bei 17 Punkten Rückstand nicht mehr einholen.

Vor den Augen des ehemaligen Tottenham-Stürmers Jürgen Klinsmann sorgten die englischen Nationalspieler Dele Alli (55.) und Harry Kane (58.) per Foulelfmeter für den Achtungserfolg im letzten Derby an der White Hart Lane. Das 118 Jahre alte Stadion wird im kommenden Sommer abgerissen, um Platz für eine neue Spielstätte der Spurs zu machen.

Der FC Arsenal stagniert mit 60 Punkten auf Platz fünf der Premier-League-Tabelle und muss ernsthaft um die Teilnahme an der Champions League fürchten. Der Zweitplatzierte Tottenham stellte durch den Sieg den alten Rückstand von vier Punkten auf Spitzenreiter FC Chelsea her. Die Blues hatten am Sonntag auswärts mit 3:0 beim FC Everton gewonnen.

14. Saison-Remis für United

Manchester City kam beim Abstiegskandidaten Middlesbrough nicht über ein 2:2 hinaus und blieb damit Tabellenvierter. Das Starensemble von Pep Guardiola ist bereits drei Pflichtspiele sieglos.

Der englische Rekordmeister Manchester United kommt im Rennen um die Champions-League-Plätze nicht voran. Gegen das abstiegsgefährdete Swansea City musste sich ManUnited am Sonntag mit einem Heim-1:1 zufriedengeben. Mit 65 Punkten bleibt man Fünfter und ist 25 Spiele en suite ungeschlagen - innerhalb einer Saison ist das Vereinsrekord. Allerdings war es bereits das 14. Remis in dieser Saison.

Der isländische Nationalspieler Gylfi Sigurdsson (79.) bescherte Swansea mit einem unhaltbaren Freistoß den Auswärtspunkt in Old Trafford. Zuvor hatte Stürmer Wayne Rooney (45.+3) die Truppe von Trainer Jose Mourinho nach einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters per Foulelfmeter in Führung gebracht. Der Referee hatte eine Schwalbe von Marcus Rashford nicht bemerkt und auf Foul im Strafraum entschieden. (APA/dpa)