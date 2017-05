Hannover – Der Aufstiegskampf in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga bleibt spannend. Einen Tag nach dem Erfolg von Leader VfB Stuttgart in Nürnberg siegten am Sonntag auch die Verfolger Eintracht Braunschweig und Martin Harniks Hannover 96. Braunschweig gewann am Sonntag bei 1860 München 1:0. Hannover schlug Fortuna Düsseldorf zuhause ebenfalls mit 1:0. Beide Teams liegen je drei Punkte hinter Stuttgart.

ÖFB-Teamkicker Harnik war bis zur 88. Minute im Einsatz, verpasste aber seinen 16. Saisontreffer. Für den Ex-Mattersburger Christian Gartner, der durchspielte, bleibt es mit Düsseldorf hingegen nach unten spannend: Die Fortuna hat weiter nur zwei Punkte Vorsprung auf den „Strich“. Zwei Punkte dahinter, aber ebenfalls noch im grünen Bereich, liegen auch die Würzburger Kickers, die mit Jörg Siebenhandl im Tor bei Erzgebirge Aue 1:3 verloren. Mit Michael Liendl ist ein weiterer Österreicher in den Abstiegskampf verwickelt. Nach dem 0:1 gegen Braunschweig liegt der Steirer mit 1860 München derzeit auf dem Relegationsplatz. (APA)