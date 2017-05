Rom – Die Titelhoffnungen der AS Roma sind am Sonntag im Derby gegen Lazio Rom so gut wie zunichte gegangen. Der Tabellenzweite musste sich dem Stadtrivalen mit 1:3 geschlagen geben. Der Rückstand auf Serienmeister Juventus Turin, der am Freitag nicht über ein 2:2 bei Atalanta Bergamo hinausgekommen war, beträgt vier Runden vor Schluss neun Punkte.

Selbst Platz zwei und damit die direkte Champions-League-Qualifikation ist für die Roma noch in Gefahr. Der SSC Napoli konnte den Römern am Abend (20.45 Uhr) mit einem Sieg bei Inter Mailand bis auf einen Zähler nahe rücken. Juve dagegen könnte bereits kommendes Wochenende zum sechsten Mal in Serie den Meistertitel fixieren. Davor steht am Mittwoch noch das Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei AS Monaco auf dem Programm.