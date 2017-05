Von Wolfgang Müller

Wackers Devise: Jung und erfolgreich

Innsbruck – Relativ entspannt kann der FC Wacker Innsbruck nach dem positiven Lizenzbescheid die restlichen sechs Saisonspiele in Angriff nehmen. Für Trainer Karl Daxbacher gilt es einerseits, den vierten Platz zu verteidigen oder gar noch Lustenau einzuholen, andererseits Weichen für die nächste Saison zu stellen. „Wir wollen den Lauf der letzten Wochen fortsetzen, aber auch jungen Spielern schon Einsatzminuten verschaffen“, erklärt der FCW-Coach vor dem heutigen Auswärtsspiel in Grödig gegen Liefering.

„Jung und erfolgreich“ lautet die schwarzgrüne Devise für die kommenden Wochen. Heißt, dass sich gegenüber den letzten Spielen an der Aufstellung nicht großartig viel ändern wird. „Eigentlich fast gar nichts“, bestätigt Daxbacher, der auf Marco Hesina, Alex Gründler, Claudio Holenstein und Christoph Freitag (alle verletzt) verzichten muss. Daher rücken Philipp Riegler (18) und Okan Yilmaz (19) von den Amateuren in den Profi-Kader auf. Die Routiniers Pascal Grünwald und Andi Hölzl sind schon länger kein Thema mehr, Thomas Pichlmann seit gestern auch nicht mehr. Der Vertrag des Torjägers wurde bekanntlich am Monatsende aufgelöst. Jürgen Säumel wird mit Saisonende nach Ablauf seines Dreijahreskontraktes den FC Wacker wohl ebenfalls verlassen. Noch steht der 32-Jährige im Wacker-Kader. Ob Alex Hauser (32) auch nächste Saison im Wacker-Dress aufläuft, steht noch nicht fest.

Zukunftsplanung, gegenwärtig heißt die aktuelle Aufgabe Liefering. „Wie die Jungbullen auflaufen werden, lässt sich bei ihrem 35-Mann-Kader schwer abschätzen“, so Daxbacher, dem sehr wohl bewusst ist, wie das Konzept der Red-Bull-Talenteschmiede angelegt ist: „Aggressives Pressing und schnell durch die Mitte.“ Seit fünf Runden ist der FC Wacker ungeschlagen (drei Siege, zwei Unentschieden). „Daher sollten wir uns gegen Liefering schon etwas zutrauen und auch entsprechend selbstbewusst auftreten“, setzt Daxbacher auf die Fortsetzung der Serie.

Pranter fehlt Wattens auch in Kapfenberg

Wattens – Seit der 5:0-Heimgala gegen Liefering stockt der WSG-Motor. Nur fünf Punkte in den folgenden fünf Runden sind ein Beleg dafür, dass beim Tiroler Aufsteiger nicht alles rundläuft. Das soll sich ändern. Am besten schon heute ab 18.30 Uhr im Langes-Stadion gegen Kapfenberg. Die 0:2-Pleite in Wr. Neustadt ist abgehakt, am Sonntag fand ein „intensives“ Gespräch mit der Mannschaft statt, das Ergebnis sollen die Falken aus der Steiermark zu spüren bekommen.

Der bisherigen Saisonverlauf des Aufsteigers ist nach drei Derbysiegen und mitunter erfrischenden Auftritten in der zweitklassigen Sky Go Erste Liga mit einem „Sehr gut“ treffend beschrieben. „Das soll im Meisterschaftsfinale auch so bleiben“, erklärte Trainer Thomas Silberberger, der für die letzten fünf Spiele ein klares Ziel vorgibt: „Wir wollen den fünften Platz verteidigen. Dann bleibt das ‚Sehr gut‘ stehen, sonst steht unter dem Strich halt nur eine stinknormale Saison.“ Ob sich die konterstarken Kapfenberger mit diesen Planspielen abfinden oder einen dicken Strich durch die Wattener Saisonrechnung machen, wird sich weisen.

Personelle Änderungen nach der enttäuschenden Vorstellung in Wr. Neustadt wird es keine geben, weil der kleine WSG-Kader kaum Möglichkeiten bietet. Zudem ist Spielmacher Benni Pranter weiter verletzt. Der 27-Jährige leidet immer noch an den Folgen eines Muskelfasereinrisses und wird wohl am kommenden Freitag im Heimspiel gegen den LASK erstmals wieder im WSG-Aufgebot aufscheinen.

Wenn sich schon personell nichts ändert, wie soll die WSG zurück in die Erfolgsspur kommen? „Wir haben in den letzten fünf Spielen elf Gegentore kassiert. Das ist für diese Liga eindeutig zu viel“, weiß Silberberger sehr wohl, wo der Hebel anzusetzen ist: „Es liegt an Defensivarbeit. Das beginnt vorne und setzt sich mit einer zu hohen Fehleranfälligkeit hinten fort – was auch eine Sache des Willens und der nötigen Einstellung ist.“