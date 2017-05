Als Sie um diese Laudatio gebeten wurden, zögerten Sie nicht und sagten zu. Was bedeutete Gernot Langes-Swarovski für Ihr Leben als Fußballprofi?

Hansi Müller: Ich war ein junger Mensch, als ich ihn mit 28 kennen lernte. Es ist seine Ausstrahlung, seine Persönlichkeit, seine Bescheidenheit und Souveränität. Er ist ein Vorbild. Einer derjenigen, die viel erreichten, viel auf der Pfanne haben und sich nicht wichtig nehmen. Ich habe ihm viel zu verdanken.

Mit dem FC Tirol beschritt die Firma Swarovski damals neue Wege.

Müller: Gerni (Langes, Anm.) wollte sich im Fußball engagieren und stieß firmenintern auf viele Widerstände. Das Projekt konnte also nur funktionieren, wenn der Klub international Erfolg vorweist. Swarovski nützte es weniger, wenn der FC Tirol österreichischer Meister wird. Unser großes Glück war der Einzug ins UEFA-Cup-Halbfinale 1986/87, als wir durch halb Europa getingelt sind. In den Hotelhallen wurden sogar Strass-Steine von Swarovski gestreut, ich sagte immer: Da wirst du blind, wenn die Sonne reinscheint.

Aber nur so konnte Gerni das Engagement gegenüber der Firma rechtfertigen, plötzlich gab es keine Widerstände mehr. Natürlich brauchst du auch Glück: Gegen Sofia waren wir 0:2 hinten, dann kam der Abbruch wegen Regen, und am nächsten Tag siegten wir glatt.

Schien diese Entwicklung überhaupt absehbar?

Müller: Als ich nach Tirol kam, konnten sie hier teilweise besser Ski fahren als Fußball spielen. Ich hing damals dem Gerni (Langes, Anm.) im Kreuz und sagte: Wir müssen professioneller werden. Ein Beispiel: Wir fuhren alle zwei Wochen nach Wien, hatten zwei Tage später wieder ein Spiel. Ich kann noch heute alle Autobahn-Abfahrten aufzählen. Dann haben wir umgestellt auf Tyrolean (Fluglinie, Anm.) und waren in 50 Minuten in Wien, wofür wir sonst sechs Stunden gebraucht haben. Da warst schwindlig beim Aussteigen. Das war so, als hättest du bereits ein Spiel gespielt, dabei hattest du noch eines vor dir. Da hab’ ich mit Gerni gekämpft.

Der Latzke (Felix/Ex-Trainer, Anm.) war oft neidisch und sagte: Jetzt ist er schon wieder beim Langes. Da sagte ich: Ich geh’ doch nicht hin zum Smalltalk. Wir kommen nur an die Spitze, wenn wir professioneller werden.

Und mit dem Erfolg kamen weitere Stars wie Gorosito und Happel zum Verein.

Müller: Ich wusste damals, dass Felix Latzke (Trainer, Anm.) den Verein Richtung Mannheim verlassen würde, und fragte Otto Rehhagel, ob er sich Tirol vorstellen könnte. Der lachte mich fast aus. Ein halbes Jahr später war Ernst Happel da, der Weltmeister. Und Rehhagel gestand wenig später: Das hätte ich nicht gedacht, dass der kommt. Es hat einfach alles gepasst.

Der Nachfolgeverein Ihres FC Tirol, der FC Wacker, befindet sich derzeit am unteren Ende der Bundesliga. Wie sieht Ihre Fernbetrachtung aus?

Müller: Das ist schwer, allein hier im Congress war ich letztmals vor 27 Jahren bei meinem Abschiedsspiel. Ich maße mir kein Urteil an, aber eines ist klar: Du brauchst in der Führung eine klare Zuteilung, einen Häuptling, der weiß, wo’s langgeht und der finanziell was bewegen kann. Die Leute hatten wir damals. Ich wünsche mir, dass der FC Wacker noch einmal einen Anlauf startet, um ganz nach oben zu kommen. Da gehört der Wacker hin!

Sie sind mit dem VfB Stuttgart stark verwurzelt, der Verein strebt wieder in die höchste Liga. Wo kann der Weg hingehen?

Müller: Ich hoffe, dass wir aufsteigen. Wir steuern auf einen neuen Zweitliga-Zuschauerrekord mit über 50.000 zu, die alte Marke von Köln liegt bei 46.000. Wenn der Aufstieg gelingt, muss über die Ausgliederung der Profi-Abteilung bei der Mitglieder-Versammlung abgestimmt werden (75 Prozent Zustimmung vonnöten, Anm.). 30 bis 40 Millionen Euro sollten in der Folge durch Investoren in den Verein fließen, dann könntest du auch die obere Tabellenhälfte angreifen. Mit der Wirtschaftskraft in Baden-Württemberg gehört der Verein ins obere Tabellendrittel, das ist ein Kreislauf.

Sie haben zu einer Zeit Fußball gespielt, als noch mehr der Sport im Mittelpunkt stand. Jetzt steht oftmals das Geld im Fokus – eine bedenkliche Entwicklung?

Müller: Kommerz spielte auch früher eine Rolle, obwohl die Spieler heute im Monat das verdienen, was wir damals im Jahr bekamen. Aber wenn es der Markt nicht hergeben würde, könnte man die Spieler auch nicht so bedienen. Ich bin keinem neidig, der Fußball hat sich ja auch verändert. Er ist athletischer, brutaler, schneller. Ohne fit bis unter die Haarspitzen zu sein, geht gar nichts. Manche sind nicht im Kader, weil sie zu wenig beißen. Das zweite Thema derzeit: Transparenz durch soziale Medien. Fehltritte ziehen schnell Kreise. Unbekümmertheit, Spontanität gingen dadurch verloren. Damals hatten wir mehr Spaß, wir konnten noch Blödsinn machen, die Zeit möchte ich nicht missen.

Für Traditionsvereine wie Wattens und Wacker, auf anderer Ebene für Stuttgart wird es schwer, mit den Großen mitzuspielen.

Müller: Bei allem Respekt für die Bayern, die sich ihre Position hart erarbeitet haben: Es ist frustrierend aus sportlicher Sicht und traurig, wenn man weiß, dass sie einmal mit 19 und dann wieder mit 15 Punkten Vorsprung Meister werden. Schade, dass dieser Unterschied zwischen ambitionierten Klubs und Topklubs so eine richtige Lücke aufriss. Ich las kürzlich, dass die Bayern 200 Millionen auf einem Festgeld-Konto haben. Die können schnell 100 Millionen für Topspieler ausgeben – wer kann das sonst noch? Jetzt hat man halt die Spannung im Abstiegskampf und in der zweiten Liga, dort ist noch alles möglich, da sind viele Vereine in der Verlosung.

Das bringt einen unweigerlich zu den großen Mäzenen des Fußballs. Was halten Sie vom Sponsoring eines Unternehmens wie Red Bull, das in Salzburg und Leipzig Aushängeschilder führt?

Müller: Jeder Verein würde das in Anspruch nehmen, wenn er so einen Gönner hat. Es gibt Kühne in Hamburg, Hopp in Hoffenheim – das alleine heißt ja noch nicht, dass gute und professionelle Arbeit geleistet wird. Geld alleine regelt das nicht. Es ist legitim und ein Glücksfall, wenn es solche Geldgeber gibt, kein Verein der Welt würde dazu Nein sagen.

Das Gespräch führte Florian Madl