Innsbruck – Tirol bleibt auf der Fußball-Landkarte eine fixe Größe – zumindest in Sachen Trainingslager. Internationale Spitzenklubs wie Ajax Amsterdam, derzeit im Halbfinale der Europa League, dazu Werder Bremen, Sparta Prag, Olympiakos Piräus, Dynamo Kiew oder der mögliche deutsche Vizemeister RB Leipzig bereiten sich im bevorstehenden Sommer auf die Saison 2017/18 vor. Vor allem Seefeld, das Zillertal und das Stubaital beherbergen eine Reihe von Mannschaften; bekanntlich gastiert Stan­i Tschertschessow mit den Russen in Neustift.

Die umsatzstärksten Vereine hingegen zieht es in die Ferne. Der FC Bayern etwa, der in den vergangenen Jahren seine Zelte am Gardasee aufschlug, reist in den Osten. Mit einer Asien-Tour soll die Auslandsvermarktung weiter angekurbelt werden, heißt es. Der alte und neue deutsche Meister bestreitet im Juli im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison „zwei Spiele in Singapur und zwei Spiele in China“, wie Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ankündigte. In Shanghai (CHN) hatten die Münchner vor einigen Monaten ein Büro eröffnet, bereits 2015 war der FC Bayern im Reich der Mitte unterwegs gewesen.

Doch die Münchner sollen auch im Westen antreten. Neben Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea, den beiden Teams aus Mailand, Paris Saint-Germain, Leicester, Liverpool und Celtic ergänzen die Münchner das Teilnehmerfeld beim International Champions Cup in den USA. Erzrivale Dortmund plant übrigens auch einen China-Aufenthalt. Nicht nur, um dort ein Trainingslager abzuhalten, wie es heißt, sondern auch um neue Anhänger zu gewinnen. Beim International Champions Cup in Guang­zhou soll die Mannschaft von Thomas Tuchel am 18. Juli auf den AC Milan treffen, daneben steht reichlich PR-Arbeit auf dem Programm: „Asien ist unser internationaler Kernmarkt“, meinte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. 30 Millionen Fans konnte die Borussia in China bereits hinzugewinnen, der FC Bayern hält bei 135. (TT)