Vigo – Manchester United hat sich am Donnerstag eine gute Ausgangsposition für den Aufstieg ins Finale der Europa League verschafft. Englands Rekordmeister feierte im Semifinal-Hinspiel gegen Celta Vigo einen 1:0-Auswärtssieg und hat damit im Rückspiel in einer Woche im Old Trafford alle Trümpfe in der Hand. Das entscheidende Tor erzielte Marcus Rashford in der 67. Minute aus einem Freistoß.

Die erste gute Möglichkeit der Partie hatten die Spanier in der 11. Minute, als Daniel Wass aus guter Position deutlich neben das Tor köpfelte. Dann aber fand United besser ins Spiel und kam einige Male gefährlich vor das Tor der Gastgeber. In der 20. Minute parierte Sergio Alvarez einen Rashford-Schlenzer, außerdem war der Celta-Keeper auch bei Top-Chancen von Henrich Mchitarjan (35.) und Jesse Lingard (39.) zur Stelle.

In der 67. Minute aber musste sich Alvarez bei einem Freistoß des starken Rashford ins Tormanneck geschlagen geben. Acht Minuten später hatte Lingard die Gelegenheit auf das 2:0 für die Gäste, traf jedoch aus wenigen Metern nicht das Tor.

Doch auch der 1:0-Erfolg lässt Manchester United alle Chancen offen, erstmals die Europa League zu gewinnen. Auch der Vorgänger-Bewerb UEFA-Cup ist den „Red Devils“ bisher verwehrt geblieben. Das Endspiel steigt am 24. Mai in Solna, der zweite Finalist wird aus dem Duell zwischen Ajax Amsterdam und Olympique Lyon ermittelt. Das Hinspiel war bereits am Mittwoch mit 4:1 an die Niederländer gegangen. (APA)