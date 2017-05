Für Routiniers läuft die Wacker-Zeit ab

Von Florian Madl

„Wir wollen den Lustenauern auf die Pelle rücken“, meint Sebastia­n Siller vor dem Spiel am Freitag in Vorarlberg angesprochen. Doch viel mehr als ein möglicher dritter Tabellenplatz interessiert wohl die meisten die kommende Saison. Was meint Genera­l Manager Alfred Hörtnagl dazu?

Lukas Wedl: „Er hat viel Einsatzzeit und präsentierte sich zuletzt stark“, lobte Hörtnagl den 21-Jährigen (Vertrag bis 2018), der ihn als „Option“ neben Sebastian Pointner und Julian Weiskopf erachtet. Anzunehmen: Eine arrivierte Nummer eins wird geholt. Weg: Pascal Grünwald.

Sebastian Siller: Vertrag läuft aus, mit ihm wurde noch nicht gesprochen, auch wenn Trainer Daxbacher das Kämpferherz des Natterers schätzt. Einiges deutet auf Abschied nach Kufstein hin (Westliga, Beruf).

Andreas Hölzl: Sein Vertrag läuft aus und wird nicht verlängert (künftig Kitzbühel).

Alex Hauser: Hinter der Zukunft des Wacker-Routiniers steht ein Fragezeichen, der Vertrag läuft aus.

Harald Pichler: Eher auf der Bank als eine Bank – aber sein Vertrag läuft bis 2018.

Jürgen Säumel: „Vielleicht bleibt er doch“, meint Manager Hörtnagl vielsagend zum steirischen Routinier (Vertrag endet). Den 32-Jährigen könne er sich auch in anderer Funktion im Verein vorstellen.

Marco He­sina: In der Westliga ein Kracher, eine Liga höher leider nicht. Tendenz: dem Vernehmen nach Kufstein.

Alexander Gründler: 19 Einsätze in 32 Spielen – das Zwischenhoch des fleißigen Tirolers unter Interims­trainer Thomas Grumser verebbte. Der 23-Jährige kann mehr, als es 1026 Einsatzminuten zum Ausdruck bringen. Sein Vertrag läuft mit Saisonende aus.

Felipe Dorta: Der Vertrag des Pasching/LASK-Leihspielers läuft aus, Option vereinsseitig. Hörtnagl wartet zu.

Michael Schimpelsberger: Der Vertrag läuft aus, eine Option vereinsseitig besteht. Zuletzt gesperrt, krank oder nicht im Kader, seine Zukunft ist offen.

Patrik Eler: Der Vertrag läuft bis 2019, konkrete Angebote fehlen (noch). „Bis jetzt ist alles nur heiße Luft“, hält Manager Hörtnagl fest, der den Slowenen gerne halten würde. „Er weiß, was er bei uns hat. Wir planen weiter mit ihm.“ Allerdings verhehlt der 50-Jährige nicht, dass man sich bei einer Anfrage für den Führenden der Torschützenliste zusammensetzen müsste.

Wattens ergänzt mit Tiroler Talenten

Von Alex Gruber

„Eine tolle Konstellation, sie kommen als Champion und wir werden uns wehren“, freut sich Wattens-Coach Thommy Silberberger auf den Meister aus Linz (Freitag, 20.30 Uhr). Für den gelbgesperrten Mader rückt Kekez in die Startelf. Obwohl vieles vertragstechnisch in trockenen Tüchern sei, hält Silberberger fest: „Natürlich geht’s um die Zukunft. Denn wenn wir die letzten vier Spiele zum Beispiel in der Innenverteidigung herschenken, werde ich meine Wünsche äußern.“ In der Kaderbreite, so Stefan Köck, werde man auch mit Tiroler Spielern ergänzen: „Wir dürfen uns nicht ausrasten und brauchen einen internen Konkurrenzkampf.“

Christian Gebauer: Die Rakete aus Navis soll vor dem Wechsel zu Bundesligist Altach ein weiteres Mal zünden. Ein Tor fehlt dem 23-jährigen Rotschopf noch auf die „Zehn“. Der Quereinsteiger (zuvor Matrei, Reichenau) hat bewiesen, dass die WSG ein Sprungbrett ist. Als Wunschkandidat für seine Nachfolge wird Stefan Rakowitz (Wr. Neustadt) gehandelt, die Verhandlungen laufen.

Benjamin Pranter: Gebauers kongenialer Flügelpartner wird am Freitag als Edeljoker auf der Platz Bank nehmen. Nach einer Riesensaison mit elf Assists und sieben Treffern hat auch der begnadete Rechtsfuß Begehrlichkeiten geweckt, bleibt der WSG aber ziemlich sicher erhalten.

Florian Toplitsch, Michael Steinlechner, Florian Buch­acher: Das starke Tirol-Trio unterschrieb wie Pranter nach der letzten Saison einen Zweijahresvertrag, der im Fall des Klassenerhalts seine Gültigkeit behält.

Sandro Neurauter: Beim Saison-Aufsteiger, der auch als Pfleger arbeitet, wird noch nach der besten Konstellation gesucht. „Sancho“ soll natürlich bleiben.

Lukas Katnik, Milan Jurdik: Bei beiden Angreifern, die einschlugen, hat Wattens die Option schon gezogen. Möglich, dass ein dritter Stürmer kommt.

Martin Svejnoha, Drazen Kekez, Flo Mader: Die tschechische Legende (Svejnoha/39) und der Senkrechtstarter (Kekez/21) machen gegen den LASK das Mittelfeldzentrum dicht. „Schweini“ wird in der neuen Saison Co-Trainer, Kekez hat längst genug Einsätze für die Vertragsverlängerung gesammelt, auch Mader bleibt.

Kevin Nitzlnader, Samuel Krismer, Dominik Popp: Alle drei Ex-Wackerianer kämpften leider mit vielen Verletzungen, nur der „Nitzi“ wird „überleben“. Auf Pechvogel Popp wartet eine Hüft-OP.

Samuel Mansour (FRA), Niels-Peter Mörck (DEN): Oft verletzt, wenig Einsätze – das heißt klarerweise Abschied.