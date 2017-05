Von Thomas Mair

Telfs – Die Match-Uhr zeigt die 89. Minute an. Der Telfer Einwechselspieler Marcel Schreter nimmt den Ball an, zieht aus über 25 Metern ab und das Leder streift das Lattenkreuz. Den Fans auf dem Telfer Emat bleibt der Torschrei im Hals stecken. „Es wäre der Tupfen auf dem i gewesen“, hätte sich Trainer Werner Rott über einen Sieg im Spitzenspiel gegen Kitzbühel durchaus gefreut. Am Ende zeigte die Anzeigetafel ein gerechtes 1:1-Unentschieden, das aufgrund starker Abwehrreihen zustande kam.

Bereits eine halbe Stunde vor Spielbeginn war neben dem Parkplatz auch auf der Telfer Tribüne kein Platz mehr verfügbar. 700 Zuschauer wollten sich das Schlagerspiel nicht entgehen lassen, darunter auch Ex-Referee Konrad Plautz sowie die Wacker-Spieler Jürgen Säumel und Christoph Freitag. Selbst ein Hund hatte seine Freude am Spiel und sorgte durch seinen zweimaligen Platzsturm nach neun Minuten für jeweils kurze Unterbrechungen.

Das Intermezzo war gleichzeitig auch der erste humoristische Höhepunkt eines Spitzenspiels, in dem sich die beiden Mittelfeldreihen neutralisierten.

Für das erste sportliche Ausrufezeichen sorgten die Hausherren, ein Tor bei Michael Schennachs Schuss (27.) von der Strafraumgrenze verhinderte die Stange. Die erste schöne Kombination sollte die Führung für die Telfer zur Folge haben. Nach zwei Lochpässen von David Petuzzi und Amel Kovacevic stand Matej Dretvic alleine vor Kitz-Torhüter David Stöckl und versenkte trocken in der linken unteren Ecke zum 1:0 (35.). Die Oberländer hätten auf Kitzbühel aufgeschlossen und den Titelkampf verschärft. „Wenn wir Erster sind, werden wir aufsteigen“, stellte Obmann Michael Kerschbaum klar.

Kitzbühel gab sich aber nicht geschlagen, Daniel Panic (41.) scheiterte noch an Telfs-Schlussmann Christoph Häfele, bevor Raul Baur per direkten Freistoß über die Mauer der 1:1-Ausgleich gelang. Das Spiel stand auf des Messers Schneide, Celal Demirkiran hatte das Siegtor dreimal auf dem Fuß. Die letzte Möglichkeit (57.) klärte Baur in letzter Sekunde vor der Linie. Die Telfer Fans sahen bei Demirkirans Abschluss ein elferwürdiges Foul. Für Referee Christoph Schiefer war der Zupfer am Trikot aber „zu wenig für einen Strafstoß“. Zahlreiche Telfer belagerten den Südtiroler (siehe Seite 37) deshalb nach dem Schlusspfiff.

„Wir hatten mehr Spielanteile“, resümierte Rott, der sich über die Aktion zum Kitzbüheler Freistoß vor dem 1:1 ärgerte. Sein Gegenüber Alex Markl sprach von einer „bravourösen Leistung“ seiner dezimierten Elf.

Marcel Schreter konnte sich zwar nicht mit einem Tor belohnen, freute sich dennoch über die Erfolgserie seines Teams: „Es macht Spaß mit dieser Mannschaft. Wir haben den Herren Soraperra und Matic (Imst- bzw. Silz/Mötz-Trainer, Anm.) gezeigt, dass wir zu Recht oben stehen und nicht nur mit Glück gewinnen. Uns hat noch niemand geschlagen.“ Zumindest hat das kein Team mehr seit 2. September 2016 geschafft.