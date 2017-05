Geboren: 14. September 1933 in Enns (OÖ) Familienstand: verheiratet, ein Sohn Wohnort: Wien-Favoriten Ausbildung: ab 1952 Arbeiter-Mittelschule, Matura (1956), Studium an der Universität Wien (Germanistik/Zeitungswissenschaft) Karriere ab 1952: Angestellter der OÖ-Viehverwertungsgenossenschaft 1956: Chefredakteur der „Neuen Generation“ 1963: Angestellter Freier Wirtschaftsverband und Chefredakteur der Zeitung „Der Selbstständige in der Wirtschaft“ 1970: Bundesministerium für Finanzen 1972: Aufsichtsrat der Austria Tabakwerke AG (AT) 1979: Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der AT 1984: Wahl zum ÖFB-Präsidenten 1988: Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der AT 1995: Niederlegung des Vorstandsmandates der AT 1997: Aufsichtsrat der Salinen Austria 2002: Ende der Amtszeit als ÖFB-Präsident seit 2002: ÖFB-Ehrenpräsident 2006 bis 2008: Vizepräsident „2008 - Österreich am Ball“ Größte Erfolge als ÖFB-Präsident WM-Teilnahmen 1990 und 1998 Längstdienender ÖFB-Chef nach 1945 Vorbereitung der Bewerbungen um EM-Endrunde 2004 (mit Ungarn als Partner gescheitert) und 2008 (mit Schweiz erfolgreich, bei Vergabe nicht mehr im Amt)