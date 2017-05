Innsbruck - Nächster Rücktritt im Nationalteam: Zwei Monate nach Torhüter Ramazan Özcan gab auch Linksverteidger Markus Suttner seinen Abschied bekannt. Der 30-Jährige, der im Februar 2012 debütiert hatte, brachte es auf 20 Länderspiele. Suttner, der derzeit mit Ingolstadt gegen den Abstieg in der deutschen Bundesliga kämpft, wolle sich künftig auf seine Vereins-Karriere konzentrieren, teilte der ÖFB am Mittwoch in einer Aussendung mit.

„Markus Suttner war ein wichtiger Teil des Teams, der sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Auch wenn er nicht zu vielen Einsätzen gekommen ist, hat er sich stets vorbildlich verhalten. Sein Rücktritt ist schade, aber diese Entscheidung gilt es zu respektieren“, wurde Teamchef Marcel Koller zitiert.

„Auf meine Zeit im Nationalteam blicke ich mit Stolz zurück. Ich habe mich im Kreis des Teams stets wohlgefühlt, immer alles für die Mannschaft gegeben und mich dem Erfolg untergeordnet“, sagte Suttner und führte weiter aus: „Leider durfte ich in den fünf Jahren nur ein Pflichtspiel von Beginn an bestreiten. Daher reifte der Entschluss in mir, meine Energie voll und ganz für den Verein aufzuwenden.“ (TT.com)