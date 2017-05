Sami Khedira gibt nach seiner Oberschenkel-Verletzung Entwarnung. Der deutsche Nationalspieler kündigte an, sein Team in den entscheidenden Spielen am Ende der Saison unterstützen zu können. „Gute Nachrichten. Es ist nichts Ernstes", schrieb der 30-Jährige am Donnerstag auf verschiedenen sozialen Netzwerken, nachdem er sich am Dienstagabend im Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Monaco (Gesamtscore: 4:1) die Verletzung zugezogen hatte.

„Ich werde mich für ein paar Tage ausruhen, aber dann werde ich dem Team in den entscheidenden Spielen helfen können." Khedira steht mit dem italienischen Rekordmeister nicht nur im Finale gegen Real Madrid in der Königsklasse am 3. Juni. Die Turiner spielen auch im Finale der Coppa Italia gegen Lazio Rom (17. Mai). Außerdem sind noch drei Partien in der Serie A offen. In der Liga ist Juve die sechste Meisterschaft in Serie so gut wie sicher. (dpa)