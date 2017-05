Wien - Austria Wien muss im Saisonfinish ohne Linksverteidiger Christoph Martschinko auskommen. Wie der Tabellenzweite am Donnerstag der APA bestätigte, fällt der 23-Jährige „zwei bis drei Wochen“ aus. Martschinko war am trainingsfreien Montag in seiner steirischen Heimat von einem Mann attackiert und im Gesicht verletzt worden.

Er musste deshalb sogar kurzzeitig stationär im Krankenhaus behandelt werden, wurde aber mittlerweile bereits in häusliche Pflege entlassen. Martschinko habe den unbekannten Täter wegen schwerer Körperverletzung bereits bei der Polizei angezeigt, teilte die Austria weiters zu dem Vorfall mit. (APA)