Von Tobias Waidhofer

Wattens – Der Begriff „Beißer“ ist nicht unbedingt positiv besetzt. Das liegt zum einen am gleichnamigen James-Bond-Bösewicht und zum anderen an Barcelona-Superstar Luis Suarez, der diesen Spitznamen nach seiner Beiß-Attacke gegen Giorgio Chiellini nicht mehr so schnell loswerden wird.

Was das Ganze mit der WSG Wattens zu tun hat? Auch der Tiroler Erstligist hat mit Flo Buchacher einen „Beißer“ in seinen Reihen. Der „Buchi“ gerät aber nicht in Verdacht, ein unfairer Spieler zu sein – im Gegenteil: Der 29-Jährige geht zwar mit dem Gegner nicht zimperlich um, noch viel härter ist er aber zu sich selbst. Um im Bild zu bleiben: Buchacher hat sich sozusagen in seine Aufgabe verbissen.

2702 Einsatzminuten und keine einzige Verletzungspause sprechen in diesem Zusammenhang eine deutliche Sprache. „Wenn ich eine Kleinigkeit spüre, trainiere ich meistens weiter. Es muss schon grob fehlen, dass ich pausiere“, bestätigt der Innsbrucker den Eindruck des Beobachters, dass ihn kleinere Wehwehchen nicht aus der Bahn werfen. Der Außenverteidiger betont aber gleichzeitig „das Glück, dass ich von einer größeren Verletzung verschont geblieben bin“.

Auf der linken Abwehrseite ist Buchacher jedenfalls die Konstanz in Person. Die Umstellung von der Westliga auf den Profibereich darf als gelungen abgehakt werden. „Der Trainer und das Umfeld geben mir das Gefühl, dass ich ein gestandener Spieler bin“, erklärt der „aggressive Leader“, um im nächsten Atemzug anzufügen: „Der Sprung in den Profibereich hätte vielleicht ein bisschen früher gelingen können.“ Andererseits sei er jetzt „in einem super Alter. Ich werde meine Fähigkeiten noch einige Jahre behalten“, lacht „Buchi“. Das hofft man auch in Wattens.

Heute (18.30 Uhr) geht es ohne Florian Toplitsch (Gelb-Sperre) zum SV Horn. Ein Sieg gegen die Waldvierter fehlt noch in der grünweißen Saisonbilanz. Und Platz fünf bleibt ein hohes Ziel.