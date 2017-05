Außenverteidiger Charalampos Lykogiannis wird auch in der kommenden Saison das Trikot von Sturm Graz tragen. Wie der Bundesligist am Freitag bekanntgab, zog man die Option auf Vertragsverlängerung. Damit bleibt der 23-Jährige zumindest bis zum Sommer 2018 bei den „Blackys“. Lykogiannis war im Sommer 2015 von Olympiakos Piräus an die Mur gewechselt und absolvierte bisher 54 Pflichtspiele. (APA)