Von Tobias Waidhofer

Horn – „Ein Spiel mit offenem Visier“ hatte Wattens-Trainer Thomas Silberberger vor dem Gastspiel beim SV Horn in Aussicht gestellt. Vorerst waren es aber nur die Waldviertler, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten. Gleich zu Beginn (2.) kratzte Flo Mader einen Havenaar-Kopfball von der Linie. Und in dieser Tonart ging es weiter: Eine starke Oswald-Parade gegen Nils Zatl (16.) folgte.

Weil es von der WSG offensiv wenig zu sehen gab, war das Horner 1:0 nur logisch: Nach einer starken Sulimani-Ablage traf Ex-Wacker-Kicker Miroslav Milosevic zur verdienten Führung (31.). Ein Tor, das einer Erlösung gleichkam, auch für den Tiroler Horn-Coach Christoph Westerthaler.

Doch die Wattener antworteten: In der 38. Minute parierte Horn-Goalie Varvodic einen Kekez-Schlenzer. Machtlos war er dann aber in der 44. Minute. Nachdem Mader einen Freistoß auf die Querlatte gezirkelt hatte, staubte Lukas Katnik per Kopf zum 1:1 ab. Doch den Tirolern blieb der Jubel im Hals stecken – zwei Minuten später traf Milosevic erneut.

Und weil ein Unglück selten allein kommt, foulte Michi Steinlechner kurz nach der Halbzeit den durchbrechenden Sulimani und sah dafür die Rote Karte (48.). Zumindest verhinderte Oswald beim folgenden Freistoß einen Milosevic-Hattrick. Und weil Horn in der Folge in Person von Nils Zatl (65.) einen „Sitzer“ ausließ und Wattens auch in Unterzahl viel vom Spiel hatte, blieb es spannend.

Warum die Waldviertler so weit unten stehen, zeigte sich in Minute 76: Völlig ohne Not foulte Weinwurm nach einem Eckball den eingewechselten Svejnoha. Die Folge? Gelb-Rot und Elfmeter für Watttens. Und wie man so einen Strafstoß sicher verwandelt, zeigte dann Joker Niels-Peter Mörck – der 2:2-Ausgleich (77.). Und der Däne im WSG-Dress blieb dran. Zweimal scheiterte er, um in der Nachspielzeit einen Gewaltschuss – unter Mithilfe von Horn-Goalie Varvodic – ins Netz zu zimmern (93.). Ein Last-minute-Sieg, der dafür sorgt, dass WSG Wattens Platz fünf kaum noch zu nehmen ist. „Wir haben nie aufgesteckt. Die Mannschaft hat wieder viel Charakter bewiesen“, lobte auch Trainer Silberberger.