Manchester – Manchester City hat am Samstag mit einem 2:1-Heimsieg über Leicester City einen wichtigen Schritt im Rennen um die direkte Champions-League-Qualifikation in der englischen Fußball-Meisterschaft gemacht. Das Team von Pep Guardiola überholte damit in der Tabelle Liverpool und ist nun mit zwei Punkten Vorsprung auf die „Reds“ Dritter.

David Silva (29.) und Gabriel Jesus (36./Foulelfmeter) trafen im Heimspiel für die „Citizens“. Shinji Okazaki (42.) erzielte das Anschlusstor für die Gäste, bei denen Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs durchspielte und in der 72. Minute Gelb sah. Ein Treffer von Leicesters Riyad Mahrez vom Elferpunkt wurde in der 78. Minute nicht anerkannt, weil der Franzose bei seinem Schuss ausgerutscht war und den Ball doppelt berührt hatte. Allerdings hätte auch Silvas Treffer wegen einer Abseitsposition von Raheem Sterling nicht zählen dürfen. (APA/dpa)