Goldtorschütze Jamnig hat große Pläne

Von Wolfgang Müller

Innsbruck – In der 94. Minute stand Flo Jamni­g goldrichtig und staubt­e zum umjubelten 2:1-Heimsieg des FC Wacker gegen BW Linz ab. „Das hat nach den beiden unglücklichen Niederlagen gegen Lustenau und den LASK richtig gut getan“, freute sich der 26-Jährige über seinen dritten Saisontreffer, der den siebten Heimsieg sicherte: „War auch verdient, weil wir in der zweiten Halbzeit giftiger und gefährlicher waren.“ Jamnigs Tor war auch deshalb wichtig, weil sonst die Wattener zwei Runden vor Schluss die Schwarzgrünen überflügelt hätten. „Wäre schon ganz gut für das gesamte Umfeld, wenn wir vor Wattens bleiben“, hat Wackers Flügelflitzer nach einer auch für ihn kuriosen Saison mit Tiefschlägen im Herbst und dem positiven Frühjahr den vierten Platz fest im Visier.

Seit drei Jahren kickt Jamnig, dessen Vertrag bis Sommer 2018 (plus Option) läuft, im schwarzgrünen Dress, im vierten soll dann der große Traum des Miemingers wahr werden: „Ich will mit dem FC Wacker aufsteigen und dann in der Bundesliga spielen. Das ist das große Ziel und das müssen wir im nächsten Jahr einfach schaffen.“

Garant für den Lauf des FC Wacker ist Patrik Eler. Der Torjäger explodiert 2017 förmlich, erzielte 16 der 24 Wacker-Tore im Frühjahr. Egal, ob mit dem rechten oder dem linken Fuß, mit dem Kopf, per Elfmeter oder mit einem seiner gefürchteten Freistöße – der 25-Jährige trifft nach Belieben. Nur gut, dass der Slowene bis 2019 plus vereinsseitiger Option in Innsbruck unter Vertrag steht. Heißt im Klartext – wenn Eler wechselt, muss beim FC Wacker die Kassa richtig klingeln.

Wattens hat die Tirol-Krone noch im Visier

Von Alex Gruber

Wattens – Der nahende Abschied vom Lager der WSG Wattens animierte Niels-Peter Mörck nicht dazu, mit hängenden Schultern über den Platz zu schleichen. Stattdessen avancierte der starke Däne in Horn mit einem Doppelpack und Goldtor in der Nachspielzeit zum Matchwinner. „Ich hab’s ihm vergönnt. Er hat Charakter bewiesen, obwohl das Frühjahr mit Verletzungen, einer Sperre und wenig Einsatzzeiten sehr schwer war“, adelte ihn Coach Silberberger.

Es läuft einfach im WSG-Lager. Und egal, was der „Silbi“ anfasst – es funktioniert. Warum die Wattener selbst mit einem Mann weniger (Rot für Michael Steinlechner gleich nach der Pause) die Kugel mehr als die Niederösterreicher rollen ließen, zeigt, wie gut die Räume schon in der gesamten Frühjahrssaison besetzt sind.

„Was wir machen, verrate ich nicht“, sagte Silberberger mit einem Augenzwinkern. Im Wissen, dass in Horn auch einmal mehr Verlass auf Edelroutinier Martin Svejnoha war. Den 39-jährigen Tschechen konnte selbst eine blutige Nase nicht stoppen: „Der ‚Alte‘ hat wieder unzählige Zweikämpfe bestritten.“ Mit der Vorbildwirkung: Jeder reibt sich für jeden auf. Das brachte Benni Pranter die neunte Gelbe Karte und eine Sperre ein.

Nach dem ersten Saisonsieg über das neue Tabellenschlusslicht steht nur noch der erste volle Erfolg über Austria Lustenau (Heimspiel in der letzten Runde) aus. Dann hätte der starke Tirol-Aufsteiger aus der Kristallweltenmetropole jedes Team geschlagen. „Die Ziele gehen uns nicht aus“, nickt Silberberger. Zwei Runden vor Schluss fehlt weiter nur ein Punkt auf Wacker und die Tirol-Krone.