Mit drei Toren schoss Dirk Kuyt Feyenoord Rotterdam zur niederländischen Fußballmeisterschaft. Der Stürmer brachte sein Team beim 3:1-Sieg am letzten Spieltag gegen Heracles Almelo schon früh mit einem Doppelschlag in Führung (1. und 12. Minute). In der Schlussphase traf er per Elfmeter zum 3:0 (84.), ehe Peter van Ooijen das einzige Tor für Almelo erzielte (89.).

Durch den Erfolg am Sonntag verteidigte Rotterdam seinen knappen Vorsprung vor Verfolger und Europa-League-Finalist Ajax Amsterdam (3:1 gegen Willem II) und feierte seinen insgesamt 15. Meistertitel. Vorjahresmeister PSV Eindhoven beendete die Saison auf Platz drei. (dpa)