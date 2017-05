Paris - AS Monaco steht unmittelbar vor dem Gewinn des achten französischen Fußball-Meistertitels, des ersten seit 17 Jahren. Die Monegassen feierten am Sonntag einen 4:0-Heimsieg über Lille und liegen bei einer um 17 Treffer besseren Tordifferenz drei Punkte vor dem aktuellen Champion Paris St. Germain, der in St. Etienne 5:0 gewann.

Der Hauptstadt-Club hat nur noch ein Match auszutragen, bei Monaco sind noch zwei Liga-Partien ausständig. In den vergangenen vier Jahren hatte PSG den Titel geholt.