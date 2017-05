Von Alex Gruber

Wattens – Eine „Eins“, wahrscheinlich sogar eine römische, hat sich die WSG Wattens nach 34 Runden als Tabellenfünfter mit nur einem Punkt Rückstand auf den FC Wacker und zwei Runden vor dem Saisonende verdient. Viele sehen in der Kristallweltenmetropole glänzende Perspektiven.

Einer weiß aber ganz genau, dass es nichts Schlimmeres als den Erfolg von gestern gibt – WSG-Trainer Thommy Silberberger schenkt viel mehr einem anderen Grundsatz Glauben: „Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein.“

Die aktuelle Saison ist fast zu gut, um wahr zu sein. Mit Vollgas, vor allem in der Umschaltbewegung, sind die Wattener unterwegs. Trotz kleinem Kader und ausbaufähiger Professionalität im Betreuerstab, den neben Silberberger leidenschaftliche Amateure zieren. „Ich bin froh, dass der Schweini aufrückt“, hat Silberberger bereits erklärt, dass er sich in der neuen Saison mit Edelroutinier Martin Svejnoha über einen vollbeschäftigten Co-Trainer freut. Wer nicht mit Vollgas gegen die Wand fahren will, muss ja auch Strukturen schaffen.

Stichwort Neuerwerbungen? Von Wunschspieler Stefan Rakowitz (Wiener Neustadt) flatterte noch keine Entscheidung ein, in den vergangenen Tagen wurde auch Sebastian Santin getestet: Der 22-jährige Offensivspieler vom Vorarlberger Regionalligisten aus Hard hat beim Probetraining gute Eindrücke hinterlassen und könnte ungeachtet der Causa Rakowitz als „Back-up“ eine Option sein: „Er erinnert mich an den Gebi (Christian Gebauer/Anm.), als er zu uns gekommen ist“, sagt Silberberger. Gebauer schlägt seine Zelte ab Sommer ja bei Bundesligist Altach auf. Der 23-jährige Naviser war eine Tiroler Aktie, die unter der WSG-Führung explodierte. Aber: „Nur mit Tiroler-Liga- oder Westliga-Spielern wird’s nicht gehen. Wenn wir besser werden wollen, müssen wir uns auch im österreichischen Raum umschauen“, weiß Silberberger, der das beste Verhältnis zu seinem Sportmanager Stefan Köck pflegt. Gewisse Aussagen liegen in der Natur der Sache. Denn wer weiß, ob den Tirolern Buchacher, Neurauter, Steinlechner, Toplitsch, Kekez oder Pranter noch einmal so eine starke Saison gelingt?

Im nächsten Auswärtsspiel beim FC Liefering muss Wattens ja auf Benni Pranter (Gelbsperre) und Michael Steinlechner verzichten: Der Abwehrrecke wurde nach seiner roten Karte in Horn gestern vom Strafsenat der Bundesliga für ein Spiel gesperrt.

Beim FC Wacker Innsbruck – am Freitag (19.30 Uhr) letztes Saisonheimspiel gegen Horn – hält man sich transfertechnisch gegenwärtig bedeckt.