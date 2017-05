London – Der FC Arsenal hat seine Chance auf einen Champions-League-Platz in der englischen Premier League bewahrt. Das Team kam am Dienstag im Nachholspiel gegen den AFC Sunderland zu einem mühevollen 2:0 (0:0). Die Treffer erzielte der von etlichen Topclubs umworbene Chilene Alexis Sanchez (72./81.). Die Londoner taten sich fast die gesamte Spielzeit gegen den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenletzten schwer.

Vor dem letzten Spieltag am Sonntag rückte Arsenal als Tabellenfünfter bis auf einen Zähler an den FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp heran. Die Liverpooler stehen noch auf Platz vier, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt.

Manchester City hat sich vor dem Saisonfinale in der englischen Fußball-Premier League eine gute Ausgangsposition im Kampf um den direkten Einzug in die Champions League verschafft. Das Team des Ex-Bayern-Trainers Pep Guardiola setzte sich am Dienstagabend im Nachholspiel gegen West Bromwich Albion verdient mit 3:1 (2:0) durch. Manchester zog in der Tabelle am FC Liverpool (73 Punkte) vorbei und ist nun mit 75 Zählern Dritter. (dpa)