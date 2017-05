Innsbruck - Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Tivoli-Dächern, jetzt bestätigte aber auch der FC Wacker Innsbruck: Kapitän Alexander Hauser geht von Bord. Nach acht gemeinsamen Jahren, 237 Spielen, 18.804 Einsatzminuten und 14 Toren trennen sich die Wege des Linksfußes und der Schwarzgrünen, wurde der Vertrag einvernehmlich aufgelöst.

„Wir bedanken uns bei Alexander Hauser für seinen unermüdlichen Einsatz. Er war zweifelsohne auf und abseits des Platzes eine wichtige Stütze für den FC Wacker Innsbruck“, wurde Präsident Gerhard Stocker in einer Vereins-Aussendung zitiert.

„Es waren acht schöne und intensive Jahre in Innsbruck mit vielen emotionalen Momenten. Speziell die Entscheidungsspiele gegen Horn und Wolfsberg und das Aufstiegsspiel in Pasching werden immer in Erinnerung bleiben. Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen Fans und bei jedem, der beim Verein mit Herzblut dabei ist, bedanken“, richtete Hauser noch einen Gruß an den Wacker-Anhang.

Der 32-jährige St. Johanner wird beim letzten Heimspiel der Innsbrucker am Freitag (19.30 Uhr) verabschiedet und zudem in den „Tiroler Legenden Club“ aufgenommen. (TT.com)