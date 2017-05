Von Tobias Waidhofer

Schwaz – Beim SC Schwaz stand das gestrige Match gegen den SAK (4:1) auch im Zeichen der Abschiede: Mit Torhüter-Urgestein Martin Troppmair, Patrick Kapferer und Sebastian Huber absolvierten drei Langzeit-Akteure ebenso ihr letztes Heimspiel in der Silberstadt-Arena wie Stefan Milenkovic. Zumindest der Oberländer Huber bleibt dem Verein weiter erhalten – er rückt als Co-Trainer in den Stab von Stefan Höller auf.

Das Spiel selbst war eine klare Sache. „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit 4:0 führen mussen“, meinte Trainer Stefan Höller, der mit Yusuf Erbas einen 16-jährigen Teenager in die Startformation bugsierte. Eine besondere Geschichte lieferte Manuel Göbbel, dem gestern sein Westliga-Debüttor gelang. Und das ausgerechnet an jenem Tag, an dem auch der ältere Bruder Marco in der Gebietsliga erstmals für den IAC traf. Ein Feiertag für die Familie Göbbel.

Weil Kufstein-Trainer Martin Hofbauer gestern krank das Bett hütete, nahm in Dornbirn Jasmin Omahic die Trainer-Zügel in die Hand. Und der Co-Trainer durfte sich über einen 2:1-Sieg freuen. Mit­entscheidend dafür war auch der Kufsteiner Blitzstart: Bereits nach 30 Sekunden traf Daniel Wurnig zum 1:0. Vorausgegangen war ein Traumpass von Ramo Buljubasic.