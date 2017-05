Jede Menge Abschied und ein 3:0-Sieg gegen Horn

Von Wolfgang Müller Innsbruck – Im letzten Tivoli-Heimspiel der Sky Go Erste Liga konnte am Freitagabend noch einmal richtig gefeiert werden. 2169 Fans bejubelten einen klaren 3:0-Erfolg gegen Schlusslicht Horn, ließen Alex Hauser noch einmal richtig hochleben und freuten sich über einen traumhaften Einstand von Flo Rieder. Aber der Reihe nach:

Vor Anpfiff des letzten Heimspieles wurde wie am Fließband fleißig verabschiedet: Melanie Fischer und Horst Braun von den Wacker-Damen sowie Pascal Grünwald, Andi Hölzl, Jürgen Säumel, Marco Hesina, Claudio Holenstein sowie Julian Weiskopf. Der Vertrag des Tormannes aus Osttirol wird auch nicht verlängert. Zum letzten Mal führte dann Hauser seine Schwarzgrünen auf das Feld und nahm ebenfalls ein Abschiedsgeschenk in Empfang. Die Nordtribüne zollte dem Kapitän mit einem Transparent („Alex Hauser Fußball-Gott“) und Sprechchören Respekt. Dass Thomas Pichlmann schon vor einer Woche Abschied nahm, Christoph Kobleder auf der Tribüne und Sebastian Siller auf der Ersatzbank – die Optionen in den Verträgen der beiden Innenverteidiger wurden bekanntlich nicht gezogen – das Spiel verfolgten, komplettiert den totalen Kaderumbruch beim FC Wacker. Zumal auch noch die Zukunft von Alex Gründler, Michael Schimpelsberger, Felipe Dorta sowie Ante Roguljic ungeklärt ist. „Fünf bis sechs externe Neuzugänge sind geplant“, blickt General Manager Alfred Hörtnagl einer ebenso intensiven wie abwechslungsreichen Transferperiode entgegen.

Für Karl Daxbacher war es gar nicht so einfach, den Kader zu nominieren. Denn Roman Kerschbaum war gesperrt, Simon Pirkl verletzt und dann musste auch noch Patrik Eler absagen. Den Torjäger setzte ein kleiner Riss im Meniskus außer Gefecht.

Gespielt wurde dann natürlich auch im Tivoli. Schließlich ging es für die Tiroler um die Nummer eins in Tirol und für Horn um den Klassenerhalt. Nachdem Flo Jamnig (12.) noch an Horn-Goalie Armin Gremsl scheiterte, besorgte Roguljic (28.) mit einem scharfen Schuss von der Strafraumgrenze die verdiente 1:0-Halbzeitführung.

Nach dem Wechsel vergab Benjamin Sulimani (48.) die Riesenchance zum Ausgleich, dann wurde Armin Hamzic (53.) im Strafraum gelegt. Somit war, wie auch von den Fans gefordert, alles angerichtet für Hausers Abschiedstor. Doch der 33-Jährige knallte den Ball an die Stange. Halb so schlimm, denn in der 72. Minute wurde Flo Rieder eingewechselt und der 21-Jährige hämmerte den Ball mit seiner Aktion gleich ins rechte Kreuzeck. Den 3:0-Endstand besorgte Flo Jamnig (75.) nach Vorarbeit von Rieder.

Wattens bleibt ein Lieferinger Angstgegner

Von Tobias Waidhofer Grödig – Die dunklen Wolken, die sich kurz vor Spielbeginn um den Grödiger Untersberg formierten, entbehrten nicht einer gewissen Symbolik. Zu dem Duell FC Liefering gegen die WSG Wattens passte dieses Bild aber nicht, denn Sorgen müssen sich beide Teams in der finalen Phase der Sky Go Erste Liga gar keine mehr machen.

Und so entwickelte sich bei schwierigen Bedingungen ein flottes Spiel: Schon nach fünf Minuten hatte Keeper Emanuel Ponholzer Glück, dass Okugawa nur die Latte traf. Doch die Wattener antworteten ihrerseits mit einem Pfostenschuss von Lukas Katnik (13.).

Sechs Minuten später ging der Schlagabtausch in die nächste Runde: Zuerst schafften die Jung-Bullen nach einer schönen Kombination durch Nicolas Meister die Führung (19.). Noch viel schöner war dann aber der Wattener Ausgleich (23.) – nach einem herrlichen Doppelpass mit Flo Top­litsch traf Christian Gebauer zum 1:1. Es war der 10. Saisontreffer für den Naviser, der ja bald nach Altach übersiedeln wird. Inzwischen war der WSG sogar ein spielerisches Übergewicht anzurechnen, trotzdem ging es mit einem Remis in die Pause.

Doch die zweite Halbzeit begann mit einem Treffer von Masaya Okugawa zum 2:1 (49.). Die Wattener antworteten darauf erneut durch einen Mader-Freistoß – 2:2 (60.). Und dann ließ eine Kombination der beiden Florians die Wattener endgültig jubeln: Top­litsch auf Buchacher – und schon stand es 2:3 (67.) – der Endstand. Die WSG blieb damit in allen vier Saison-Duellen mit Liefering ungeschlagen.