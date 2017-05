Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Nach dem Schlusspfiff im letzten Saisonheimspiel sah man durchwegs strahlende Gesichter. Die Fans waren nach dem 3:0 gegen Schlusslicht Horn zufrieden und beim FC Wacker genossen zwei Kicker einen ganz besonderen Fußball-Abend. Alex Hauser, der sich in seinem Abschiedsspiel förmlich zerriss, und Joker Flo Rieder, der einen Einstand nach Maß feierte.

„Mir hat’s nicht nur einmal die Ganslhaut aufg’stellt. Das war ein Abschied nach Maß, es hat alles gepasst“, blickte der scheidende Wacker-Kapitän auf sein 238. und somit wohl letztes Spiel im schwarzgrünen Dress zurück. Als der 32-Jährige knapp vor Schluss vom Feld ging, standen alle im Tivoli auf und applaudierten. Danach wurde vor der Nord gefeiert, dann noch im VIP-Klub und letztlich klang der Abend mit einem Bier in der Spieler-Kabine aus. Über den verschossenen Elfer konnte er nach dem klaren Sieg schmunzeln: „Klar, dass ich antrat. Aber Elferschießen war und ist nicht meins, da fehlt mir einfach die Abgebrühtheit.“ Was die Zukunft bringt, wird sich weisen. Kicken will Hauser auf alle Fälle noch, die Zeit im Tivoli ist aber definitiv vorbei.

Als Flo Rieder in der 72. Minute eingewechselt wurde, hatte er sich fest vorgenommen, Gas zu geben und alles zu versuchen. Was dem 21-Jährigen auch gelang. 18 Sekunden später bejubelte er mit der kompletten Ersatzbank sein Traumtor zum zwischenzeitlichen 2:0. „Davon hab’ ich geträumt“, hofft Rieder, dass dies nicht sein letzter Tivoli-Auftritt war. Ob er einen Profivertrag erhält, ist noch offen. Den Spielball und das Dress nahm er mit nach Hause: „Die bekommen einen Ehrenplatz.“

Während im Tivoli Pascal Grünwald, Andi Hölzl, Jürgen Säumel, Claudio Holenstein und Julian Weiskopf verabschiedet wurden, war die Tinte unter dem Vertrag des ersten Neuzuganges schon trocken. Stefan Rakowitz sagte, wie bereits berichtet, Ligakonkurrenten Wattens ab und entschied sich für den FC Wacker. Der 27-jährige Offensivspieler (zuletzt Wr. Neustadt) unterzeichnete einen Einjahresvertrag plus Option. „Wir sind schon sehr lange mit Stefan im Kontakt und es freut mich sehr, dass er sich für einen Wechsel nach Innsbruck entschieden hat. Er passt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ideal ins Anforderungsprofil“, so Wacker- Geschäftsführer Alfred Hörtnagl.

Wie schaut es bei Patrik Eler aus? Der Führende der Torschützenliste fehlte gegen Horn verletzt. „Eine Vorsichtsmaßnahme. Gegen Wr. Neustadt will ich wieder spielen“, erklärte der 25-Jährige. Zu seiner Zukunft meinte er nur: „Ich will in Innsbruck bleiben.“ Das wollen auch die Verantwortlichen des FC Wacker. Es sei denn, es kommt ein Angebot, das man nicht ablehnen kann.