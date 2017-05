Hannover - Der Montag ist in Hannover noch einmal ganz im Zeichen der Aufstiegsfeierlichkeiten in die deutsche Fußball-Bundesliga gestanden. Nach einer durchzechten Nacht bejubelten die 96er am Abend auf dem Trammplatz vor dem Neuen Rathaus mit ihren Anhängern die Rückkehr ins Oberhaus. Am Dienstag geht es für die Profis um Top-Torjäger Martin Harnik dann weiter zur nächsten Party auf Mallorca.

Auf Manager Horst Heldt und Trainer Andre Breitenreiter warten dagegen noch einige arbeitsreiche Tage vor dem Urlaub. Denn das Gesicht der 96-Mannschaft wird sich zur neuen Saison doch deutlich ändern, schließlich wollen die „Roten“ kein gewöhnlicher Aufsteiger sein. Nur einfach um den Klassenerhalt zu spielen, das ist dem mächtigen Präsidenten Martin Kind zu wenig. „Unser Plan umfasst einen Zeitraum von drei Jahren plus x, um uns im oberen Drittel der Bundesliga zu etablieren“, kündigte Kind am Montag in einem Interview der Tagszeitung „Die Welt“ an.

Der 96-Boss setzt dabei voll auf das Duo Heldt/Breitenreiter, das er im Frühjahr bewusst bereits mit Blick auf den Aufstieg engagiert hatte. Denn die Rückkehr ins Oberhaus war für Kind von Beginn an „alternativlos“. Der Präsident verglich Heldt und Breitenreiter bereits bei den jeweiligen Verpflichtungen mit Jörg Schmadtke und Mirko Slomka, unter denen Hannover 2012 bis ins Viertelfinale der Europa League marschierte.

Diese tollen Europacup-Abende sind es, die Kind in Zukunft wieder erleben will. Der Auftrag an Heldt ist damit klar: Die Zusammenstellung einer Mannschaft, die in der Meisterschaft von Anfang an mithalten kann und keine großen Anlaufschwierigkeiten benötigt.

Mit dem aktuellen Kader dürfte das kaum gelingen, darüber sind sich die Verantwortlichen im Klaren. „Die Planungen für die neue Saison laufen bereits seit einigen Wochen“, gab Heldt am Sonntag zu, nachdem mit dem 1:1 beim SV Sandhausen die letzten Zweifel am Aufstieg ausgeräumt worden waren. ÖFB-Teamspieler Harnik, dessen Vertrag noch bis Sommer 2019 läuft, wird aber auch im Oberhaus weiter für Hannover auf Torjagd gehen - allerdings mit vielen neuen Kollegen. Denn Kind stellt für den Kaderumbau rund 85 Millionen Euro zur Verfügung.

Löwen bangen um Liga-Verbleib

1860 München ist dagegen vom Fußball-Oberhaus meilenweit entfernt und muss sogar um die Zugehörigkeit zur zweiten Liga zittern. Bereits am Freitag steht das erste Abstiegs-Relegationsspiel beim bayrischen Lokalrivalen Jahn Regensburg auf dem Programm. Wie schon vor zwei Jahren muss 1860 nachsitzen und in den Play-offs gegen den Absturz in die Drittklassigkeit ankämpfen. 2015 gelang das gegen Holstein Kiel durch ein Tor in der Nachspielzeit.

Dieses Deja-Vu hätten sich die „Löwen“ ersparen können, hatten sie doch im abschließenden Spiel in Heidenheim bereits 1:0 geführt. Doch in den letzten Minuten brachen die Münchner ein, am Ende hieß es 1:2. „Wenn du immer wieder solche Tore bekommst, hast du es nicht verdient, dass du in der Liga bleibst“, haderte ÖFB-Legionär Michael Liendl. (APA)