London - Teamspieler Sebastian Prödl ist von den Fans des englischen Premier-League-Clubs Watford FC zum Spieler des Jahres gewählt worden. Die Trophäe („Graham Taylor OBE Player of the Season") wurde dem 29-jährigen Abwehrchef der „Hornets" im Rahmen einer festlichen Gala in den VIP-Räumlichkeiten des Wembley-Stadions überreicht.

Der Steirer, der in der abgelaufenen Saison 32 Einsätze (1 Tor, 2 Assists) in der Premier League verzeichnete, erhielt aber noch eine weitere Auszeichnung: Seine Performance gegen Superstar Zlatan Ibrahimovic am 18. September des Vorjahres beim 3:1-Heimsieg gegen Manchester United wurde zur besten individuellen Leistung eines Watford-Profis in dieser Saison gekürt.

„Ich bin stolz und fühle mich sehr geehrt, diese Auszeichnungen bekommen zu haben. Das bedeutet mir viel und war nur möglich, weil die Fans immer hinter mir gestanden sind und mich unterstützt haben. Gleichzeitig sehe ich das als Auftrag, weiter hart an mir zu arbeiten und meinen Teil für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins in der Premier League beizutragen", betonte Prödl, der nun in der kommenden Woche zum Nationalteam stoßen wird. „Ich werde jetzt einige Tage regenerieren und dann mit der Vorbereitung auf das Trainingslager für das wichtige WM-Qualifikationsspiel in Irland beginnen. Wir werden noch einmal alles mobilisieren, um unsere Chancen für die WM in Russland zu wahren." (APA)