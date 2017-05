Manchester, Solna – Einen Tag vor dem Europa-League-Endspiel zwischen Manchester United und Ajax Amsterdam hat der Bombenanschlag in Manchester vor allem den englischen Rekordmeister zutiefst schockiert. Im Gedenken an die 22 Todesopfer legten Spieler und Trainer am Dienstag während ihres Abschlusstrainings vor dem Finale eine Schweigeminute auf ihrem Clubgelände in Carrington ein. „Wir stehen zusammen“, hieß es in einer Twitter-Botschaft dazu. Eine für den Abend am Endspiel-Ort Stockholm vorgesehene Pressekonferenz mit Trainer José Mourinho wurde auf Wunsch des Vereins abgesagt.

Auch die Europäische Fußball-Union UEFA und Endspiel-Gegner Ajax Amsterdam brachten ihre Betroffenheit und ihr Mitgefühl zum Ausdruck. „Von Amsterdam mit Liebe zu Manchester. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Angehörigen der Betroffenen“, twitterte der Club aus Amsterdam.

Der frühere ManUnited- und heutige Real-Madrid-Star Cristiano Ronaldo postete ein Bild von der britischen Flagge mit der Aufschrift „MANCHESTER“.

Manchester United gab am Dienstag auch bekannt, dass zahlreiche Fans, Club-Angestellte und auch Kinder von Partner-Schulen der Manchester United Stiftung das Konzert besucht hätten. „Meine Gedanken und Gebete sind bei allen, die davon betroffen sind“, schrieb der englische Nationalspieler und United-Star Wayne Rooney bei Twitter.

Der Schock von Manchester rückt die sportlichen Aspekte vor dem Treffen der zwei europäischen Giganten freilich in den Hintergrund. Dabei ist es vor allem für Ajax die Gelegenheit, sich ein Stück des Glanzes vergangener Tage zurückzuholen. Exakt am 22. Jahrestag des Champions-League-Triumphes über den AC Milan in Wien könnte sich der niederländische Spitzenclub erstmals seit damals wieder mit einem europäischen Pokal beschenken.

Aber auch Manchester United und vor allem Trainer José Mourinho brauchen den Triumph wie einen Bissen Brot. Der Europa-League-Pokal würde die Saison doch noch retten. Platz sechs in der Premier League und der Ligapokal-Triumph sind zu wenig für die Ansprüche jenes Vereins, der vor der Saison mit der Verpflichtung von Paul Pogba den teuersten Transfer aller Zeiten gestemmt hatte. Außerdem wird man nur im Falle eines Sieges heute in die Champions League einziehen – und die Königsklasse scheint Grundvoraussetzung, wollen die „Red Devils“ ihren Wunschspieler Antoine Griezmann (Atlético) tatsächlich ins Old Trafford locken.

Fehlen wird United-Star Zlatan Ibrahimovic, und das ausgerechnet in seiner schwedischen Heimat und in jenem Stadion, vor dem eine 2,7 Meter große Statue des Goalgetters steht.

Im Falle eines Erfolges würde United jedenfalls Aufnahme in einen illustren Klub finden. Dann hätte der englische Rekordmeister den Europacup-Hattrick aus Champions League, Cup der Cupsieger und UEFA-Cup/Europa League fixiert. Ajax hat das übrigens schon 1992 geschafft ... (t.w., dpa)