Innsbruck – Michael Schimpelsberger spielt auch in der kommenden Saison beim FC Wacker Innsbruck. Der Vertrag des 26-jährigen Rechtsverteidigers wurde um ein weiteres Jahr bis Sommer 2018 verlängert. In der laufenden Saison absolvierte Schimpelsberger 24 Partien für den Tiroler Traditionsverein. „Michael Schimpelsberger hat sich durch seinen positiven Charakter, Einsatz und Willen auf und auch abseits des Platzes für eine Vertragsverlängerung aufgedrängt. Er wird in der kommenden Saison weiterhin ein fixer Bestandteil der Mannschaft sein“, so Geschäftsführer Alfred Hörtnagl zur Vertragsverlängerung.

Eler wird nicht fit

Wacker-Stürmer Patrik Eler, der seit rund einer Woche an Meniskusproblemen laboriert, fällt auch für das letzte Saisonspiel am kommenden Freitag gegen den SC Wiener Neustadt aus. Der Angreifer wird laut Wacker-Aussendung die rund zweiwöchige Pause bis zum Trainingsstart am 12. Juni dafür nutzen, um die Verletzung ausheilen zu lassen und wieder vollkommen fit zu werden.

Duo für U21-Team einberufen

Für Dominik Baumgartner und Michael Lercher ist die Saison nach dem letzten Spiel in der Ersten Liga noch nicht vorbei. Die beiden Verteidiger wurden von Teamchef Werner Gregoritsch für das kommende Qualifikationsspiel zur U21 UEFA Euro 2019 und für das anschließende freundschaftliche Länderspiel in den Kader des U21-Nationalteams einberufen. Felipe Dorta steht auf Abruf im Kader. (tt.com)