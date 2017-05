Oberleibnig — Manchester United hat nicht einmal zwei Tage nach dem schrecklichen Terroranschlag in der Heimat die Europa League gewonnen. Durch Tore des 105-Millionen-Euro-Einkaufs Paul Pogba und des früheren Bundesliga-Profis Henrich Mchitarjan siegte der englische Rekordmeister im Endspiel von Stockholm mit 2:0 (1:0) gegen Ajax Amsterdam. Im Gedenken an die Opfer des Terrorakts in Manchester zeigte Pogba am Mittwochabend bei seinem Torjubel in der 18. Minute mit dem Finger gen Himmel. Die Manchester-Profis spielten mit Trauerflor.

Der Franzose war als Kind mit 14 Jahren nach Manchester gekommen und nach einem Gastspiel bei Juventus Turin vor einem Jahr als teuerster Spieler der Welt zurückgekehrt. Der Ex-Dortmunder Mchitarjan entschied die Partie dann kurz nach der Pause mit einem sehenswerten Rückzieher vorzeitig (48.).

Um 22.54 Uhr stemmte der spät eingewechselte Kapitän Wayne Rooney die Europa-League-Trophäe in die Höhe, seine Teamkollegen feierten den Cup-Sieg mit einem wilden Tanz auf dem Rasen. Doch die Freude fiel angesichts des jüngsten Terroranschlags auch nicht übermäßig aus. "Dieser Sieg hat große Bedeutung. Wir wollten die Trophäe für die Stadt Manchester gewinnen - und jetzt nehmen wir sie mit heim", sagte Juan Manuel Mata. Ex-ManUnited-Star David Beckham urteilte: "Heute ging es nicht nur um Sport. Das war eine große Nacht für Manchester United, aber eine noch größere für die Stadt und unser Land."

Mourinho behält weiße Weste

Die Mannschaft von Startrainer José Mourinho hat sich durch diesen Erfolg trotz einer schwachen Saison in der heimischen Premier League noch für die Champions League qualifiziert. Obendrein ist Manchester erst der fünfte Fußballclub nach Ajax Amsterdam, Bayern München, dem FC Chelsea und Juventus Turin, der alle drei Europapokal-Wettbewerbe inklusive des nach 1999 nicht mehr ausgespielten Europapokals der Pokalsieger gewonnen hat. Für Mourinho persönlich ist es der vierte internationale Triumph seiner Karriere — in europäischen Endspielen ist der Portugiese mit seinen Teams weiter ungeschlagen.

Und das trotz einer wenig offensivfreudigen Final-Vorstellung seines Teams: Manchester legte vor rund 51.000 Zuschauern lebhaft los. Pogba schoss schon in der ersten Minute knapp daneben, nach neun Minuten verpasste Marouane Fellaini in der Mitte eine scharfe Hereingabe um Haaresbreite. Bertrand Traore sorgte auf der Gegenseite nach Dribbling von Amin Younes für den ersten Abschluss, Sergio Romero stand jedoch goldrichtig. Weil in der 18. Minute Davinson Sanchez einen Linksschuss von Pogba von außerhalb des Sechzehners mit dem Schienbein in die Mitte des Tores abfälschte, lag der leichte Favorit bald voran.

Ajax mit nur drei Torschüssen

Die Führung im Rücken verschaffte United Sicherheit und noch mehr Selbstvertrauen. Defensiv machte die Mannschaft aus England einen bemerkenswerten Job und unterband die zarten Versuche der Niederländer, über Konter zum Erfolg zu kommen. Traore probierte es wiederholt zwar mit brachialer Gewalt, war bei Chris Smalling und Ex-Ajax-Verteidiger Daley Blind jedoch gut aufgehoben. Der Treffer von Mchitarjan, der nach einem Kopfball-Aufsitzer von Smalling mit dem Fuß blindlings aufs Tor schoss, verpasste den Hoffnungen der Niederländer dann einen weiteren Dämpfer.

Der Liga-Zweite in der niederländischen Eredivisie hinter Meister Feyenoord schaffte es auch in der Schlussphase nicht, den von Mourinho perfekt eingestellten Abwehrriegel zu knacken. In 90 Minuten schoss Amsterdam nur dreimal aufs Tor. Am Ende durfte auch der eingewechselte Manchester-Kapitän und -Rekordtorschütze Wayne Rooney daran mitwirken, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Damit bleibt der Champions-League-Gewinn vom 25. Mai 1995 in Wien gegen AC Milan der bisher letzte Europacup-Erfolg für die Weiß-Roten, die die jüngste Mannschaft stellten, die jemals ein Europacup-Finale bestritten hat. Nicht einmal 23 Jahre betrug der Altersdurchschnitt am Mittwoch. (APA, dpa)