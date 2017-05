Von Alois Moser

Innsbruck, Telfs — Nach einer Gedenkminute für den unter der Woche verstorbenen Ehrenpräsidenten Romuald Niescher (Obmann Gernot Amoser: „Er war zeitlebens dem Verein verbunden") wurde es in der Reichenau am Donnerstag richtig laut: Mit den Wattens Amateuren und den Gastgebern trafen zwei der formstärksten Teams der UPC Tirol Liga aufeinander.

Die Hausherren bestimmten wie üblich das Spiel auf dem heimischen Geläuf, die Wattener hielten wacker dagegen. Und schafften es, mit nur zwei Chancen die Rei­chenauer Führung durch Thurnbichler (17.) zu egalisieren (Hussl, 22.).

Nach der Pause gaben die Roten endgültig den Ton an, vergaben aber Chance um Chance — bis Mader nach einem Standard per Kopf zum 2:1-Endstand einnickte (62.). „Ein typisches Reichenauer Tor", wusste Wattens-Trainer Martin Rinker: „Aber alle von denen kann man auch nicht verteidigen." Sein Team habe sich „teuer verkauft", ein Punkt wäre „eigentlich verdient gewesen".

Mit dem Sieg sind die Innsbrucker indes Telfs und Kitzbühel auf den Pelz gerückt. „Damit hätten wir ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet", meinte Trainer Gernot Glänzer. Ob's doch noch für ganz oben reicht? Glänzer frei nach Franz Beckenbauer: „Schau'n mer mal." Nachsatz: „Wir wollen die Gegner vor uns hertreiben." Obmann Gernot Amoser zog schmunzelnd einen PS-starken Vergleich: „Im DRS-Fenster (Anm.: DRS ist eine Überholhilfe in der Formel 1) sind wir noch nicht ganz, aber im Rückspiegel werden wir immer größer."

Auch deshalb, weil Telfs und Kitzbühel jeweils Punkte liegen ließen. Trainer Alex Markl haderte beim 1:1 gegen Kirchbichl mit den Entscheidungen des Schiedsrichters: „Statt einem vom Linienrichter angezeigten Handelfmeter gab es Abstoß, und ein Freistoßtor wurde aberkannt, weil es ein indirekter gewesen sein soll." Trotzdem habe man gewinnen müssen: „Dafür sind wir selbst verantwortlich."

Aber auch Konkurrent Telfs ließ gegen Ebbs Punkte liegen, was Markl („Unverhofft kommt oft") wiederum an die Niederlage seiner Mannschaft beim Schlusslicht erinnerte. Telfs-Coach Werner Rott war nach dem torlosen Remis in Ebbs etwas konsterniert: „Wir sind heute nicht durchgekommen, obwohl wir alles probiert haben." Zweimal habe der Gegner auf der Linie, zweimal die Latte gerettet: „Heute hat uns ein wenig das Glück gefehlt." Sein Team, mittlerweile seit 21 Spielen ungeschlagen, habe alles gegeben, aber: „Heute war einfach kein Platz." Gegen die engagiert verteidigenden Gegner blieb auch der nach einer Muskelverletzung rekonvaleszente Marcel Schreter harmlos. „Vielleicht spukt der Titel einigen doch im Kopf herum", mutmaßte Rott. Das könnte in Zukunft auch dem einen oder anderen Reichenauer so gehen ...