Mit welchem Gefühl nehmen Sie morgen als Tabellenfünfter auf der Trainerbank Platz?

Thomas Silberberger: Mit einem richtig geilen. Und wir haben noch Ziele: Mit einem Sieg bzw. Unentschieden sind wir fix Zweiter der Rückrunde, mit einem Sieg auch Zweiter der Heimtabelle.

Kann man nach dieser Saison vom ‚Wunder von Wattens‘ sprechen?

Silberberger: Nein, wir haben uns das mit einem Drei-Stufen-Plan erarbeitet. Teil eins war ein Defensivblock mit der Vorgabe, bis zur Winterpause in der Tabelle dabeizubleiben. Teil zwei war, mit zwei Transfers im Winter (Mader, Gugganig/auf Abruf im U21-Nationalteam) das Positions- und Ballbesitzspiel zu stärken. Das ist im Frühjahr statistisch erwiesen – wir hatten sogar auswärts beim LASK mehr Ballbesitz. Und Teil drei ist es, auswärts gleich aufzutreten wie daheim. Die Entwicklung ist toll.

Ex-Tiroler-Liga-Kicker wie Neurauter oder Kekez spielen eine konstant starke Saison. Wie gibt’s das?

Silberberger: Sie haben das Vertrauen und wissen: Mir ist es scheißegal, wer spielt. Ich fordere alles, Namen spielen keine Rolle. Von unseren acht Tirolern haben fünf nie eine Akademie gesehen. Auch die Entwicklung eines Buchacher, den ich schon als gegnerischer Trainer kannte, ist gewaltig. Und bei Gebauer habe ich schon vor einigen Jahren gesagt, dass er es vielleicht sogar zum Teamspieler bringen kann …

Mittlerweile sind Sie als einziger Tiroler Fußball-Profitrainer aktiv.

Silberberger: Unglaublich. Ich habe jetzt zehn Jahre die A-Lizenz und im Oktober die UEFA-Pro. Ich bin jetzt komplett ein anderer Trainer. Was ich gemacht habe, kann ich nicht mehr machen.

Das heißt?

Silberberger: Früher wurde auch in Ballbesitz, aber in längere Sequenzen investiert. Jetzt heißt die Formel enger Raum, kurze Intervalle. Damit wir am Spieltag gefühlt mehr Platz haben (schmunzelt).

Spielt die Tirol-Tabelle – Wacker liegt nur einen Punkt vorne – eine Rolle?

Silberberger: Vor vier Jahren waren wir in der Westliga, Wacker in der Bundesliga. Wir haben mit drei Derbysiegen bewiesen, dass wir auf Augenhöhe sind, und viele richtige Schritte gesetzt. Ich will nicht auf Innsbruck schießen, hätte aber gerne das Geld, das für die Abgänge hochdekorierter Spieler freigeworden ist. Damit finanzieren wir vielleicht unsere ganze Mannschaft.

Ihre weiteren Ziele/Träume als Trainer?

Silberberger: Das Ziel bleibt bestmöglicher Erfolg. Es geht ums Team! Träume sind nicht so meins, und wenn, dann nicht sportlicher Natur: Nach der Saison geht es entweder mit dem Mountainbike nach Italien oder mit dem Motorrad über die Schweiz und Frankreich. Da bin ich nicht erreichbar. Ich bin und bleibe der Bauernbua aus Wörgl und bin stolz darauf.

Das Gespräch führte Alex Gruber