Innsbruck – Beim FC Wacker Innsbruck hat ein weiterer Spieler den Sprung von den Amateuren ins Profilager geschafft. Nach Raphael Gallé und Jeffrey Egbe wurde mit Florian Rieder ein weiterer Spieler in den Profikader hochgezogen. Der Innsbrucker, der in seiner Jugend u.a. für den IAC, Natters, Reichenau und den ISK kickte, erhält einen Vertrag bis 2019 plus Option. Der Mittelfeldspieler zeigte vergangene Woche bei seinem Profi-Debüt gegen Horn auf, als er 18 Sekunden nach seiner Einwechslung traf.

„Die gute Arbeit von Thomas Grumser in der zweiten Herrenmannschaft sowie den Betreuern unseres Nachwuchsprojektes trägt Früchte. Florian hat sich in den vergangenen Monaten äußerst positiv entwickelt, daher war es für uns ein logischer Schritt, ihn mit einem längerfristigen Vertrag an den Verein zu binden“, so Wacker-Geschäftsführer Alfred Hörtnagl. (tt.com