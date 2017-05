Wien – Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss im WM-Qualifikationsspiel am 11. Juni in Dublin gegen Irland auf Marcel Sabitzer verzichten. Der Leipzig-Legionär laboriert an einer Verletzung im Oberarm und fällt vier bis fünf Wochen aus, wie der ÖFB am Freitag mitteilte. Für den Steirer wurde Florian Klein (VfB Stuttgart) nachnominiert.

Damit hat sich für Teamchef Marcel Koller die Personalsituation vor der richtungsweisenden Partie weiter verschärft. Dem Schweizer stehen auch die gesperrten Marko Arnautovic und Stefan Ilsanker sowie die verletzten Alessandro Schöpf, Robert Almer und Andreas Lukse nicht zur Verfügung. (APA)