Neustift im Stubaital – Das russische Fußballnationalteam ist am Freitag in Neustift im Stubaital eingetroffen. Dort bereitet sich die Auswahl des WM-Gastgebers 2018 bis zum 3. Juni mit Blickrichtung Confederations Cup (17. Juni bis 2. Juli) im Alpenstadion am Kampler See vor. Bei der WM-Generalprobe im eigenen Land treffen die Russen auf Neuseeland, Portugal und Mexiko.

„Ich freue mich, hier zu sein und mit meinen Männern in einer so herrlichen Umgebung, die ich zu meiner zweiten Heimat zähle, trainieren zu können“, versicherte Teamchef Stanislaw Tschertschessow, der lange beim FC Tirol Innsbruck das Tor gehütet hatte und den Club dann auch als Trainer betreut hatte. Deshalb kennt der 53-Jährige die Vorzüge eines Trainingslagers im Stubaital besonders gut.

„Wir sind stolz, dass sich eine so hochkarätige Mannschaft, in dessen Heimatland die nächste Fußball-Großveranstaltung ausgetragen wird, für das Stubaital als Trainingsstätte entschieden hat, und hoffen, dass sie die Energie, die sie hier tanken, bis zur WM 2018 anhält“, betonte der Obmann des TVB Stubai Tirol, Sepp Rettenbacher, bei der Begrüßung der „Sbornaja“. (APA)