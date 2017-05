Bologna – Italiens Fußball-Meister Juventus Turin hat die Serie-A-Saison am Samstag mit einem Sieg beendet. Die „alte Dame“ gewann in der letzten Runde auswärts gegen Bologna mit 2:1. Der insgesamt 33. „Scudetto“, der sechste in Folge, war schon vor einer Woche fixiert worden.

Die Tore für die im Hinblick auf das Champions-League-Finale am kommenden Samstag gegen Real Madrid nicht in Bestbesetzung angetretenen Turiner erzielten Paulo Dybala (70.) und der erst 17-jährige Moise Kean (94.) mit seinem ersten Liga-Treffer für Juventus. (APA)