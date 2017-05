Von Florian Madl

Innsbruck, Wattens – Die Nr. 1 in Tirol zu sein – ein Titel ohne Wert und emotional doch einer von Bedeutung: „Das große Innsbruck und das kleine Wattens werden immer gegeneinander ausgespielt“, stellte Karl Daxbacher am Ende einer turbulenten Meisterschaft fest. Gratulation muss es heißen – vor allem das letzte Meisterschaftsquartal adelte die Innsbrucker Entwicklung. Auch die Wattener können stolz sein, mehr als 50 Punkte hätten dem Aufsteiger wenige zugetraut. Eine Analyse der Saison:

1 – Transferpolitik: Wacker landete mit Patrik Eler einen Jackpot – vom Verbleib des Torschützenkönigs hängt die weitere Planung maßgeblich ab. Roman Kerschbaum und Dominik Baumgartner starteten durch, anderen wie Claudio Holenstein oder Michael Schimpelsberger gelang das kaum. Wattens? Dort standen beim Trainingsstart zwölf Spieler am Platz, die Neuzugänge schlugen allesamt ein. Der Gebauer-Ersatz wird morgen präsentiert, vielleicht kommt auch ein Liefering-Akteur (Luan?). „Die Spieler von dort sind nicht nur sehr interessant, sondern hochinteressant“, befand Thomas Silberberger. Was die Spekulation nährt: Das Red-Bull-Farmteam Liefering hat für die kommende Saison sechs Abgänge zu verzeichnen. Benni Prante¬r, an dem Lustenau Interesse zeigte, bleibt.

2 – Stimmung: Nach der Derby-Niederlage am 5. August legte sich ein Schatten über den FC Wacker. Hinzu kamen Turbulenzen im Vorstand und der Abschied von Präsident Josef Gunsch. Mit dem Ex-Obmann und neuen Präsidenten Gerhar¬d Stocke¬r an der Spitze kehrte Ruhe ein, der Wattener will vorausblicken: „Das Frühjahr war versöhnlich, jetzt geht es um die Zukunft.“ In Wattens blieb es ruhig; „Jeder brannte für Grün-Weiß“, jubelte Präsidentin Diana Langes.

3 – Trainerwahl: Beim FC Wacker blieb kein Stein auf dem anderen, zu Maurizio Jacobacci fand man nie einen Draht. Interimslösung Thomas Grumser (37) stabilisierte die Tiroler, viele aus dem Vereinsumfeld hätten ihn gerne als Dauerlösung gesehen.

Die soll „Sir“ Karl Daxbacher sein, der 64-jährige Niederösterreicher mit so viel Erfahrung. Ob er dem Verein die Ruhe vermitteln kann, die nur Erfolge garantieren? Thomas Silberberger sorgt mit seinem sportlichen Leiter Stefan Köck für Kontinuität in Wattens, das ist im Gernot-Langes-Stadion allemal einfacher als am Tivoli.

4 – Erwartungen: Der FC Wacker muss aufsteigen (Top 3). Und obwohl man die heurige Saison nach den Erfahrungen des Vorjahrs nicht als Titelsaison ausruft, führt nichts an dieser Pflicht vorbei. Die Angst vor dem Abstieg ist in der kommenden Saison ungleich geringer: Obwohl ein Fixabsteiger ausgerufen wurde, zweifelt etwa Wattens-Coach Thomas Silberberger, „dass sich überhaupt acht Aufsteiger aus der Regionalliga finden“. Die angestrebte 16er-Liga unter der höchsten Leistungsstufe steht auf tönernen Beinen, das weiß man auch in der Kristall-Gemeinde. Mittelfristig wird das bei aller Euphorie wohl auch Präsidentin Diana Langes nicht reichen.

5 – Planung: Am 12. Juni ruft Karl Daxbacher seine Mannschaft zusammen, die erste Runde der Sky Go Erste Liga wurde für 21. Juli angesetzt (Herbstfinale am 1. Dezember). Die Saison-Generalprobe erfolgt bereits eine Woche zuvor im Cup, ein Trainingslager weit außerhalb der Landesgrenzen steht nicht zur Debatte. Das gilt auch für Wattens, das den Auftakt für 16. Juni ausrief. Die Testspielgegner der Grünweißen lassen Fans bereits in der Vorbereitung mit der Zunge schnalzen:

Mit Olympiakos Piräus wartet der griechische Meister, mit Dynamo Kie¬w der ukrainische Vizemeister, mit Red Bull Salzburg der heimische Champion und mit Inter Mailand (in Bruneck) ein Star-Ensemble, das wieder zum Höhenflug ansetzen will.