München – Der TSV 1860 München ist nur noch drittklassig. Die Münchner Löwen mit dem Steirer Michael Liendl, der durchspielte, verloren am Dienstag das Relegationsrückspiel gegen Jahn Regensburg mit 0:2 (0:2) und steigen erstmals seit 24 Jahren wieder in die dritte Liga ab. Regensburg schaffte nach dem 1:1 in Heimspiel den Aufstieg in die zweite deutsche Fußball-Bundesliga.

Die Oberpfälzer feierten vor 62.200 Zuschauern in der Münchner Allianz Arena ihren überraschenden, aber hochverdienten Aufstieg. Das Team von Trainer Heiko Herrlich war fußballerisch absolut überlegen und schaffte dank Treffern von Kolja Pusch (30.) und Marc Lais (40.) den Durchmarsch aus der vierten in die Zweite Liga.

Unterbrechung wegen randalierenden Fans

Schiedsrichter Daniel Siebert musste die Begegnung nach 80 Spielminuten unterbrechen, weil randalierende Fans aus dem 1860-Block Eisenstangen und Sitze auf das Spielfeld warfen. Polizeikräfte liefen auf. „Wir haben die Schnauze voll“, riefen die aufgebrachten Anhänger. Nach einer knappen Viertelstunde ging es zwar weiter, aber immer wieder flogen gegen Gegenstände vor das Regensburg-Tor.

Bei den „Löwen“ stellt das sportliche Debakel die Zukunft des deutschen Meisters von 1966 komplett infrage. Der Verein ist unter dem jordanischen Investor Hasan Ismaik am Tiefpunkt angelangt. Ein totaler Neuaufbau wird folgen müssen. Der Portugiese Vitor Pereira, der im Winter mit großen Ambitionen seine Arbeit beim Traditionsverein aufgenommen hatte und diesen zurück in die Bundesliga führen wollte, ist als nächster Trainer bei den Giesingern gescheitert - trotz eines Vertrages bis 2018. (APA/dpa)