Wien - Das österreichische Nationalteam will Topstar David Alaba behutsam für das WM-Qualifikationsspiel nächsten Sonntag (11. Juni) in Irland aufbauen. „Es ist der richtige Weg, nichts zu riskieren“, sagte ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner am Samstag im Teamcamp in Stegersbach über die Knieprobleme, die den 24-Jährigen von Bayern München offenbar seit Wochen plagen.

Alaba hat im Burgenland bisher nicht voll mit der Mannschaft trainiert. „Es schaut an und für sich gut aus. Wir hoffen, dass er nächste Woche voll dabei sein kann“, erklärte Ruttensteiner. Schon in den beiden Trainings am Sonntag soll der Umfang gesteigert werden. Sollten sich gröbere medizinische Probleme offenbaren, werde man mit einem Einsatz in Irland aber nicht Alabas Karriere aufs Spiel setzen. „Das wäre fatal.“ (APA)