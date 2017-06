Belgrad - Serbien und Wales haben sich in der WM-Quali-Gruppe D am Sonntag in Belgrad mit 1:1 getrennt. Damit hat sich an der Ausgangsposition im Kampf um die WM-Teilnahme nach der sechsten Runde praktisch nichts geändert. Serbien liegt vier Partien vor Schluss mit zwölf Zählern dank der besseren Tordifferenz vor den punktegleichen Iren, dahinter folgen Wales und Österreich mit je acht Zählern.

In Belgrad brachte Aaron Ramsey die Gäste mit einem locker ins Eck geschupften Elfmeter in der 35. Minute gegen den Spielverlauf in Führung. Davor hatte es im Strafraum einen Trikotzupfer gegen Sam Vokes gegeben. Der verdiente Ausgleich gelang Aleksandar Mitrovic in der 74. Minute.

Wales ist am 2. September in Cardiff nächster Gegner der ÖFB-Auswahl, muss in dieser Partie allerdings wegen einer Gelbsperre auf Mittelfeldspieler Joe Allen von Stoke City verzichten. Dafür kehrt gegen Österreich Gareth Bale wieder zurück - gegen die Serben fehlte der Real-Madrid-Star wegen einer Sperre.

Die Österreicher müssen in Wales wohl gewinnen, um im Rennen um einen Startplatz für die WM 2018 in Russland zu bleiben. Der Gruppensieger ist fix bei der Endrunde dabei, der Zweite tritt im Play-off an, sofern er zu den acht besten Zweiten der insgesamt neun Gruppen zählt. (APA)