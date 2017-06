Teheran - Nach der frühzeitigen Qualifikation der iranischen Fußball-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland hat es in Teheran ausgelassene Feierlichkeiten gegeben. Es herrschte Party-Stimmung auf den Straßen, die Anschläge der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vor wenigen Tagen wurden für einen kurzen Moment vergessen. „Jungs, wir danken euch“, skandierten die Fans voller Freude.

Hunderttausende strömten in der Nacht zum Dienstag auf die Straßen und riefen immer wieder „Russland, wir kommen!“. Wegen der Autokorsos waren laut Augenzeugen viele Straßen Teherans bis in die frühen Morgenstunden verstopft. Auch von Warnungen der Polizei vor neuen IS-Angriffen ließen sich die feiernden Fans nicht beeindrucken.

„Ich bin glücklich und stolz auf meine Mannschaft wegen der souveränen Qualifikation“, sagte Teamchef Carlos Queiroz nach dem Spiel. „Iran hat fußballerisch ein enormes Potenzial und braucht nur jemanden, der auf den richtigen Knopf druckt“, meinte der Portugiese nicht ohne Eigenlob. Queiroz ist im Iran nicht unumstritten. Besonders bei Fans, die schönen Fußball sehen wollen und nicht dessen defensive Spielweise. Nach acht Spielen haben die Iraner ein Torverhältnis von 8:0.

Wegen der Kritik und auch Querelen mit dem iranischen Verband (FFI), wollte Queiroz im vergangenen Jahr zweimal das Land verlassen. „Aber der Erfolg spricht für sich, und nun müssen wir uns alle vor Queiroz verbeugen“, sagte der Fußballmoderator Adel Ferdosipur und gab dem Portugiesen in der Fernsehsendung 90 einen Kuss. (APA)