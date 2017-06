Melbourne – Brasilien hat ein freundschaftliches Länderspiel in Australien am Dienstag locker mit 4:0 gewonnen. Diego Souza traf in Melbourne bereits nach zwölf Sekunden für die Gäste. Nach der Pause legten Thiago Silva (62.), Taison (75.) und erneut Diego (93.) für den fünffachen Weltmeister nach.

Für Australien war es der letzte Test vor dem Confederations Cup in Russland, wo es zum Auftakt am Montag gegen Weltmeister Deutschland geht. Weitere Gruppengegner der Australier sind Kamerun und Chile.

Schützenfest für Argentinien

Das Fußball-Nationalteam Argentiniens hat den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Neo-Teamchef Jorge Sampaoli gefeiert. Nach dem 1:0 Erfolg im australischen Melbourne gegen Rekordweltmeister Brasilien setzte sich der Vizeweltmeister von 2014 am Dienstag in Singapur mit 6:0 durch. Lionel Messi stand nicht im Kader.

In der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland liegt Argentinien vor den letzten vier Spieltagen nur auf dem fünften Platz, hinter Brasilien, Kolumbien, Uruguay und Sampaolis Ex-Team Chile. Die Selecao ist bereits fix für die WM qualifiziert. Nächster Gegner der Argentinier ist am 31. August Uruguay. Die ersten vier Teams qualifizieren sich für die WM-Endrunde, der Fünftplatzierte muss in ein Play-off gegen den Sieger der Ozeanien-Qualifikation. (APA)