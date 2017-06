Fulpmes — „Das waren recht ordentliche Vorstellungen gegen zwei Teams, die doch recht bald in die Europa-League-Qualifikation starten. Es war viel besser als zunächst befürchtet", zog Wacker-Trainer Karl Daxbacher ein „positives Fazit" nach den beiden 45-Minuten-Auftritten des Stubai Cups in Fulpmes am Sonntag.

Auch bei der 1:3-Niederlage gegen CSKA Sofia in der „ersten Halbzeit" sah Daxbacher mehr Gutes als Schlechtes: „Wir hielten gut dagegen und leisteten uns zwei Leichtsinnsfehler in der Abwehr." Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Torjäger Patrik Eler per Kopf nach einem Freistoß von Neuerwerbung Martin Harrer.

Im anschließenden zweiten Spiel erzielte der 21-jährige Flo Rieder den 1:0-Siegestreffer gegen Quabala. „Die Jungen haben echt aufgezeigt und bewiesen, dass man auf sie bauen kann", verteilte Daxbacher ein Pauschallob.

Bis auf die beiden Teamspieler Dominik Baumgartner und Michael Lercher (ab Dienstag wieder im Mannschaftstraining) und die leicht angeschlagenen Simon Pirkl, Armin Hamzic und Stefan Rakowitz kam der gesamte Kader zum Einsatz. (w.m.)